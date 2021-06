TOURBLOG. Ineos: “Pogacar is de favoriet, maar hij kan ons niet allemáál volgen”, Stuyven laat de sprints aan Pedersen

Tour de FranceWout van Aert droomt van de gele trui. En ook de rest van het Tour peloton is aangekomen in Brest. Op donderdag en vrijdag geven de renners hun persconferenties. Wat hebben we tot nu toe geleerd?

Geraint Thomas: “We hebben vier renners die kunnen winnen”

De Grote Twee zijn Roglic en Pogacar. Maar Ineos heeft de kracht van het getal, weet Geraint Thomas: “We hebben vier troeven. Maar het heeft ook geen zin om ultra-offensief te koersen als dat ons in de slotweek zuur zou opbreken.”

Naast Thomas zijn er ook Richard Carapaz (ex-winnaar Giro), Ritchie Porte (vorig jaar derde in Tour) en Tao Geoghegan Hart (vorig jaar Giro-winnaar). “Da’s een voordeel, zoveel renners die kunnen winnen. Maar we mogen ons hand ook niet overspelen, en proberen alle vier renners helemaal te beschermen. Maar over het algemeen racen we wel aanvallend. Dat deden we ook wel met Sky - ik herinner me bijvoorbeeld dat we waaiers trokken als het kon. Maar bij Ineos is er nog wat veranderd, dat klopt. Het nieuwe bestuur heeft ons een nieuwe levenslijn gegeven.”

Ploegmaat Ritchie Porte treedt Thomas bij. “Pogacar is de favoriet, hij is echt heel sterk. Onze kracht ligt in onze sterkte in de breedte. Pogacar kan ons niet allemáál blijven volgen als we aanvallen."

Volledig scherm © EPA

Stuyven voor heuvels, Pedersen voor de sprint

Trek-Segafredo wil vooral een rit winnen in de Tour. In de vele sprintkansen kijkt het team niet naar Jasper Stuyven, wel naar Mads Pedersen. Jasper Stuyven zal vooral in de geaccidenteerde ritten zijn kans mogen gaan. Het openingsweekend, en vooral de eerste rit, zou hem alvast moeten liggen. “Maar dan wordt het lastig”, weet Stuyven. “De klassementsmannen zullen nerveus zijn en de boel dichthouden. Het niveau zal heel hoog liggen. Ik zal de kans niet laten gaan als er mogelijkheden zijn, maar ik denk niet dat het een ideale ‘fit’ is.”

Vincenzo Nibali liet ondertussen in zijn kaarten kijken. Een klassement jaagt hij op z’n 36ste niet meer na. “Ik ben hier om een rit te winnen”, zegt de Haai van Messina. Nadien staan nog de Spelen op zijn programma.

Volledig scherm © BELGA

Pogacar: “Ik ben tevreden met mijn niveau”

Tadej Pogacar liet intussen ook al van zich weten via een videoboodschap. De Sloveen verdedigt zijn titel en weet: “De eerste week wordt intens”

Forse uitspraken over zijn ambities liet Pogacar voorlopig nog niet noteren. “Ik heb de voorbije weken enkele ritten verkend van de Tour, ging daarna op hoogtestage in Sestrière. Dan volgde de Ronde van Slovenië, vervolgens sliep ik in de hoogtekamer en combineerde ik dat nog met de nationale kampioenschappen. En nu ben ik hier in Brest. Dat was best wel druk. Maar ik voel me goed, klaar voor de Tour.”

“De eerste week wordt wel fun, denk ik. Die eerste twee ritten zijn lastig, je kan niet voorspellen wie er zal winnen. Het wordt spannend. En dan heb je bergritten. Ik heb ze bijna allemaal verkend. Het wordt zwaar.”

Volledig scherm © EPA

Intermarché-Wanty Gobert: “We gaan anders rijden dan anders”

Een hele dag in de aanval, zelden met een ereplaats. Dat is de korte samenvatting van de voorbije Tours van Intermarché-Wanty Groupe Gobert. “Maar we zullen onze aanpak wijzigen”, zegt de ploegleider Aike Visbeek.

Dat kan ook moeilijk anders. De vele sprintetappes zorgen ervoor dat het nog lastiger zal worden om een goed resultaat te halen. “We zullen nog steeds offensief rijden. Maar in die vlakke etappes zullen andere ploegen de koers meer controleren.”

De reden voor de koerswijziging is het nieuwe statuut van de ploeg. Niet langer procontinentaal, wel WorldTour. “Om dat statuut te behouden is het belangrijk voldoende punten te halen. Daardoor zullen we ons meer concentreren op de etappes waarin de vlucht kans maakt om de streep te halen.”

Die kansen zullen zich voldoende voordoen, denkt de ploeg. “Er zullen net meer mogelijkheden zijn voor lange ontsnappingen in de lastige etappes”, zegt Hilaire Van Der Schueren. “Ik ga niet zeggen dat we in het openingsweekend in de top vijf of top tien moeten rijden. Ik hoop wel dat we Parijs halen met veel renners, en dat iedereen blij is dat onze ploeg in de Tour gereden heeft, dan zal ik ook blij zijn.”

In de Giro won Taco van der Hoorn nog een rit, een eerste groterondesucces voor het team van Van Der Schueren. “Maar dat verandert voor ons weinig.”

Jan Bakelants rijdt opnieuw de Tour, na jaren afwezigheid. “Ik heb veel last gehad van blessures. Dat doet me beseffen hoe snel een carrière gaat, hoe je ervan moet genieten hier te zijn.”

Louis Meijntjes is de klassementsman. “Top tien zou een héél goed resultaat zijn voor mij. De vorm is goed. Maar die weg is nog lang.”

Volledig scherm Hilaire Van Der Schueren © BELGA

Zelf je ploeg samenstellen? Surf naar goudentour.be en maak kans op talloze speeldagprijzen.

Speel mee met de Gouden Tour Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lees ook.