“Tour start na dertig jaar weer in Spanje: Bilbao krijgt Grand Départ 2023 toegewezen”

Het zou de eerste keer sinds 1992 zijn dat het Tourcircus in Spanje start én in het Baskenland passeert. Toen ging de Tour van start met een proloog in San Sebastian. Dit jaar begint de Ronde van Frankrijk in eigen land met een etappe in Brest (Bretagne). Volgend seizoen wordt van start gegaan in de Deense hoofdstad Kopenhagen. De eerste drie ritten worden dan in Denemarken gereden.