Tour-organisatie laat klacht tegen ‘vrouw met het bordje’ vallen, rennersvakbond zet wel door: Française moet op 14 oktober voor rechter verschijnen

Tour de FranceDe Franse vrouw die voor een massale valpartij in het peloton zorgde in de openingsrit van de Tour de France heeft voor het eerst van zich laten horen. De 31-jarige Française werd eergisteren in voorlopige hechtenis genomen, maar is na verhoor weer vrijgelaten. Ze schaamt zich naar eigen zeggen om de gebeurtenissen. Tourorganisatie ASO brengt geen klacht uit, de rennersvakbond CPA doet dat wel.

De Franse vrouw meldde zich woensdagmiddag zelf aan op het politiebureau van Concarneau, in de buurt van Landerneau, waar de openingsrit zaterdag finishte. ‘Onopzettelijke slagen en verwondingen met een arbeidsongeschiktheid van niet meer dan drie maanden.’ Zo luidde het etiket dat het parket van Brest plakte op de klacht die Tourorganisator ASO zaterdagavond tegen de onbekende vrouw had ingediend.

Die klacht werd later wel weer ingetrokken. “Dit verhaal werd buiten proportie geblazen”, zei Tourbaas Christian Prudhomme aan verschillende media. “Maar we willen iedereen helpen herinneren aan de veiligheidsvoorschriften in een wedstrijd.”

De vrouw bleef een dag in voorlopige hechtenis, volgens de lokale politie om een voorbeeld te stellen. Na 24u werd ze verplicht vrijgelaten. “We willen tonen dat iedereen die naar de koers komt kijken het risico loopt om de race te hinderen. Ze kunnen die dwazen die verkleed langs het parcours lopen niet zeggen dat ze niet gewaarschuwd zijn.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Vrouw in kwestie schaamt zich

De vrouw zelf - woonachtig in Finistère en dochter van een Duitse moeder - liet volgens Le Parisien weten bang te zijn voor de consequenties van haar stommiteit. Procureur Camille Miansoni liet in de Franse krant weten dat de vrouw aanvankelijk niet besefte wat ze fout had gedaan. “Ze wou alleen een boodschap van affectie overbrengen aan haar grootouders.”

Nu zou ze wel spijt hebben van haar daden en zich schamen. Nog volgens Miansoni is de Française geschrokken van de grote ruchtbaarheid die aan de feiten wordt gegeven. “De beschuldigde verschijnt op donderdag 14 oktober om 13.30 uur voor de correctionele rechtbank van Brest”, zei procureur Miansoni verder in een persbericht.

Nicolas Duvinage, commissaris van Brest: “Na onze oproep tot getuigen kregen we meer dan 4.000 reacties binnen. Sommige waren nuttig, andere veel minder en zelfs grenzend aan het oproepen tot geweld. Het is belangrijk om in deze zaak het hoofd koel te houden. Een sociale lynchpartij of een proces door de media is hier echt niet nodig.”

Adjunct-directeur van de Tour, Pierre-Yves Thouault, verduidelijkte dat de vrouw zaterdag de tijd had om te vluchten. “De omstandigheden zaten tegen: de val gebeurde in een zone die niet als gevaarlijk beschouwd werd, zodat de lokale politie niet meteen aan het volgende ronde punt of kruispunt opgesteld stond. Vanwege de omvang van valpartij (wel vijftig renners waren betrokken, nvdr) werd het zo bijzonder moeilijk voor de politie om snel bij de vrouw te zijn. Getuigen die na het incident snel de hulpdiensten gebeld hebben, konden alleen constateren dat de vrouw alleen stond langs de kant van de weg.”

Volledig scherm Pierre-Yves Thouault, adjunct-directeur van ASO. © rv

Afgaande op de kwalificatie van de klacht, riskeert de vrouw een boete van 1.500 euro. Zwaardere gevolgen dreigen mocht de Duitser Jasha Sütterlin of de Spanjaard Marc Soler, die als gevolg van de crash moesten opgeven, een burgerlijke klacht tegen haar indienen. Soler denkt er in elk geval sterk over na, laat hij in de Spaanse pers optekenen. In dat geval kan de straf oplopen tot maximaal één jaar cel en 15.000 euro.

De vrouwelijke fan stond zaterdag met een pancarte met daarop ‘Allez Opi-Omi’ veel te dicht langs de kant van de weg. Zonder oog voor het aanstormende peloton, bovendien. Onmogelijk voor de Duitser Tony Martin om het bordje te ontwijken, waardoor hij stevig tegen het Bretoense asfalt sloeg. Menig ploegmaat van Jumbo-Visma kreeg hij over zich, onder wie eerst Roglic en daarna ook Van Aert. Domino-effect met heel wat schade en verwarring. Tientallen tegen de grond, een van de zwaarste valpartijen van de laatste jaren in de Tour. “Blij dat de fans terug zijn, maar het is meteen duidelijk dat dit ook gevaar met zich meebrengt”, aldus Van Aert achteraf.

Volledig scherm © rv

Volledig scherm © rv

Volledig scherm © rv

Volledig scherm © Eurosport

Zelf je ploeg samenstellen? Surf naar goudentour.be en maak kans op talloze speeldagprijzen.

Speel mee met de Gouden Tour Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Ben jij een wielerfan? Bestel hier de Belgische Wielerhelden Box.