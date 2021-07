Tom Boonen zou Dylan Teuns meenemen naar Tokio: “Als het kan, dan moet je als bondscoach keihard zijn”

Tour de France Klimgeit Van Aert roert zich in strijd om bolletjes­trui en ploegmaat Kuss rondt solo op slotklim af: de hoogtepun­ten van de 15e Touretappe

11 juli Wout van Aert liet zich vandaag nog maar eens opmerken in de Tour de France. De Belgisch kampioen ging mee in de ontsnapping van de eerste Pyreneeënrit en mengt zich volop in de strijd om de bolletjestrui. Zijn Amerikaanse ploegmaat Sepp Kuss was ook in goede doen. Hij kwam solo aan in Andorra La Vella na een aanval op de slotklim. De hoogtepunten van de vijftiende etappe.