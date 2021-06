Tom Boonen onder de indruk van Alpecin-Fenix: “Zó rustig, zó zelfzeker, zó ‘thuis’ overal”

De “new kids on the block”, noemt Tom Boonen ze, vol bewondering en respect. Onze huis­analist is diep onder de indruk van Alpecin-Fenix. Niet alleen in de Tour, maar het hele seizoen al. ProTeam, nog steeds. “En nieuwkomer op dit terrein en dit (WorldTour-)niveau. Maar daar is weinig of niets van te merken. Het is alsof ze alles al tien keer hebben gereden. Of het nu de Ronde van Frankrijk of de Ronde van Vlaanderen is: been there, done that. Dat stralen ze uit. Zó ‘thuis’ overal, zó zelfzeker, zó rustig. In alles wat ze ondernemen, lijken ze zich supercomfortabel te voelen. Ze laten zich niet intimideren, drukken overal hun stempel, maken niet veel fouten. Het ‘marcheert’, kortom.”