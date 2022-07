Tom Boonen kijkt met grote ogen naar Wout van Aert: “Echt waar, ik heb dit nog nooit gezien”

Tour de France Wout van Aert, verbaasd dat de kopgroep zo hard bleef rijden: “We hadden niet verwacht dat ze het ons zo moeilijk zouden maken”

Tadej Pogacar wachtte vandaag niet tot de slotklim om de knuppel in het hoenderhok te gooien. Al op het eerste klimmetje - 180 kilometer van de finish - versnelde de Sloveen. Vingegaard was even niet bij de pinken, maar meesterknecht Wout van Aert stond hem, net zoals heel de Tour de France al, uitstekend bij.

16 juli