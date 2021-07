Tom Boonen gelooft dat Jasper Philipsen nog een rit wint in deze Tour: “Op de Champs Elysées kan het”

Tour de France Wat kan er nu nog misgaan? Tadej Pogacar toont opnieuw wie de baas is: “Als ik heel diep ga, lijkt het alsof ik lach”

14 juli Voor wie er nog aan twijfelde: Tadej Pogacar is de beste man in deze Tour de France. Is dat hetzelfde als zeggen dat Pogacar zondag op de Champs Elysées zichzelf opvolgt als eindwinnaar in de Tour? Daar komt het wel op neer. Wanneer je zoals Pogacar al elf dagen leider bent en zoals vandaag ook de koninginnenrit wint in de Tour, wat kan er dan nog misgaan?