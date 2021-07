Tom Boonen gelooft dat Cavendish nog tot meer in staat is: “Zijn wereld ziet er fantastisch uit"

Tour de France Cavendish kan tranen niet bedwingen na boodschap Jakobsen: “Hij is zo'n vechter, dat inspireert me”

30 juni Mark Cavendish won gisteren voor het eerst sinds 2016 nog eens een etappe in de Tour, z'n 31ste ritzege in totaal. Dat is ook ploegmaat Fabio Jakobsen niet ontgaan. De Nederlander sprak voor de Nederlandse NOS een boodschap in voor Cavendish, waarop die z'n tranen niet kon bedwingen. “Na alles wat hij heeft meegemaakt, is winnen voor hem het minste dat we kunnen doen”, aldus een duidelijk geëmotioneerde ‘Cav’.