Tom Boonen belicht Cavs spurttrein, met gedroomde machinist: “Schaken op hoog niveau”

‘Insane’, noemde hij het dinsdag in Valence. Krankzinnig. Mark Cavendish had het over de manier waarop hij in de Tourspurten keer op keer in een zetel, wat zeggen we: op een koningstroon, naar de aankomst wordt gedragen. “Eigenlijk hoef ik zelf niks te doen”, lachte ‘Cav’. Tenzij op het gepaste moment uit het achterwiel komen van locomotief Michael Morkov en… winnen. Drie keer nu al in deze editie. 33 keer in zijn carrière. Het magische ritzegerecord van Eddy Merckx (34) mag dan geen issue zijn voor ‘The Manx Missile’, de verbetering ervan lijkt gewoon een kwestie van tijd. Vandaag, in Carcassone, kan Cav al langszij glippen. Sprintend, weliswaar. Want, nuance: Merckx’ pallet oogt zoveel gevarieerder. Hij won in de spurt, tegen de klok, na een vlucht, bergop…