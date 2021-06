Thijs Zonneveld ziet jonge Belg indruk maken in de Tour: “Zes, zeven ploegen reden zich stuk op Van Moer”

Tour de France Wat een moederin­stinct: mama trekt haar zoon net op tijd weg voor zwaar vallende renners

27 juni Als de moeder van het jaar, zo wordt de vrouw in bovenstaande video op de sociale media gelauwerd. Toen het in volle finale opnieuw misging in het peloton van de Tour de France, had de vrouw de reflex meteen aan haar zoontje te denken toen er enkele vallende renners in rotvaart op de twee afkwamen.