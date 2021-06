Thijs Zonneveld schrijft de komende drie weken heerlijke columns: “Velen vergeten dat er ménsen onder die helmen zitten”

Tour de France Viervoudig Tourwin­naar Chris Froome wordt knecht: “Droom van ritwinst, maar wellicht wordt het bidons halen”

23 juni Lees de titel opnieuw. En denk er nu bij dat de woorden uit de mond van een viervoudige Tour de France-winnaar komen. Het zegt veel over Chris Froome (36). Over het niveau waarnaar hij is afgegleden. Over zijn liefde voor de sport.