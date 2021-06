Thijs Zonneveld over slagveld: “De Tour is onthoofd, het halve peloton rijdt geschaafd en gekneusd rond”

Tour de FranceTim Merlier won de derde etappe in de Tour, maar zijn overwinning werd overschaduwd door talloze valpartijen. Ook onze columnist Thijs Zonneveld was onder de indruk van alle hectiek. “De eerste sprintrit laten finishen in het centrum van een ieniemieniedorpje, dat is vragen om problemen.”