Thijs Zonneveld over de hypcrosie achter de reclamekaravaan in de Tour: “De ASO vindt het prima, zolang er maar dik wordt betaald”

Tour de FranceVoor de ene een magische belevenis, voor anderen een rijdende kassa die een spoor plastic braakt in de Franse bermen. De reclamekaravaan in de Tour heeft voor- en tegenstanders. Columnist Thijs Zonneveld: “Een verkeerd weggegooid bidonnetje bestraffen in een wedstrijd waar een reclamekaravaan de berm volstort.”

Sleutelhangers. Worstjes. Zakjes olijfolie. Wasmiddel. Pennen. Goldbären. Folders. Koekjes. Nootjes. Poncho’s. Groene petjes. Gele petjes. Rode petjes. Tassen. Tasjes. Nog meer folders. T-shirts. Kapotte zonnebrillen. Armbandjes.

Oftewel: meuk.

De berm langs de kant van de Tour wordt er al jaren mee volgeplempt. De reclamekaravaan die voor de renners uit rijdt, braakt een spoor van plastic door het land. De helft van de meuk wordt opgeraapt door toeschouwers, de andere helft blijft langs de kant van de weg liggen. Niemand die het opruimt.

Van de week werd ik tijdens een fietstochtje over het parcours langs de kant gezet om de reclamekaravaan te laten passeren. Twintig minuten lang regende het zooi die over me werd uitgestort door meisjes en jongens met verveelde blikken. Behalve met de Haribo-banaantjes wist ik niet wat ik ermee aan moest. Uit pure armoede heb ik maar zoveel mogelijk ik mijn achterzakken gepropt om het in een prullenbak in het dichtstbijzijnde dorp te gooien, maar het was dweilen met de kraan open. In de volgende bocht lag nog twee keer zoveel.

De karavaan is een rijdende kassa. Al die bedrijven betalen grof geld om troep in de berm te mogen smijten, om zich de officiële koekjes- of worstsponsor van de Tour de France te mogen noemen. Om Frankrijk vol met plastic te storten. De ASO vindt het prima: zolang er maar dik wordt betaald.

Ondertussen deelt de wedstrijdjury vrijwel iedere dag straffen uit aan renners die hun bidon op de verkeerde plaats weggooien. Het is het gevolg van een nieuwe regel die renners verbiedt om afval weg te gooien buiten speciaal daarvoor aangeduide zones. Michael Schär werd er al eens voor uit de Ronde van Vlaanderen gezet, in de Tour gaat het vooralsnog om geldboetes en aftrek van UCI-punten. Maar bij herhaalde overtredingen kan de jury renners uit de Tour smijten. Het zal je maar gebeuren.

Begrijp me goed: het is een uitstekend idee dat renners hun gelletjes en de wikkels van hun müeslirepen terug in hun zak stoppen. En dat ze drie seconden nadenken wáár ze hun bidons weggooien. (Het liefst bij een klein jochie, zoals Mathieu van der Poel afgelopen zaterdag.) En ja, natúúrlijk moet het wielrennen ook duurzamer worden. Elektrische ploegleiderswagens, minder afval, verplaatsingen per trein. Maar het is zo typisch voor de UCI, de jury en de ASO dat ze zich focussen op de renners en hun kop in het zand steken voor het echte probleem.

Een verkeerd weggegooid bidonnetje bestraffen in een wedstrijd waar een reclamekaravaan de berm volstort met plastic meuk, dat is niet milieubewust of duurzaam.

Dat is hypocriet.

