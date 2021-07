Thijs Zonneveld geniet van de strijd om de bolletjestrui: “Al twee weken lang wordt er gesprint op ieder viaduct alsof er geen morgen is”

TOUR DE FRANCE Van Aert gaat zich niet kapot rijden voor de bollentrui: “Wout heeft zich gewoon een beetje geamuseerd”

12 juli Voor de Tour hadden we het niet geloofd: Van Aert (26) die meestrijdt voor de bollentrui. Maar zie: gisteren ging hij ‘all in’ voor de bergprijs. Of toch niet? “Het zou hem te veel krachten kosten”, klinkt het in zijn entourage. Er is namelijk é doel spaart hij die dan liever op?