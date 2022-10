Terugkeer naar het Waterloo van Merckx, klimtijdrit en eens geen La Planche des Belles Filles: alles over het Tourparcours dat morgen wordt voorgesteld

Tour de FranceMorgen wordt in Parijs het parcours van de Tour 2023 voorgesteld. Het aantal tijdritkilometers is nog onbekend. Maar met alle Franse bergketens op het menu, lijkt het een koers voor de klimmers te worden. Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard zullen content zijn. De vraag is wat Remco Evenepoel en Wout van Aert zullen doen, want ook de Giro oogt aantrekkelijk voor hen .

Bekijk: dit jaar won Jonas Vingegaard de Tour

Ook Remco Evenepoel zal zich kunnen vinden in het parcours van de 110de Tour. Zeker het begin zal hem bekoren. De Tour begint namelijk in het Baskenland. De eerste etappe (1 juli) is een heuvelrit met start en aankomst in Bilbao. Op dag twee gaat het opnieuw op en af van Vitoria-Gasteiz naar San Sebastian, waar Evenepoel al twee keer de Clasica won. Ook Wout van Aert zal smullen van het profiel van de eerste twee etappes. Tijdens de derde etappe verlaat de Tour het Spaans grondgebied met een rit van Amorebieta naar Bayonne.

(Lees hieronder verder)

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Volledig scherm © REUTERS

Orgelpunt van de eerste week: Puy de Dôme

Vanuit Zuid-Frankrijk gaat het snel richting de Pyrenneeën. Op dag vijf wachten de Aspin en Tourmalet om te eindigen op Cauterets - Pont d’Espagne. Op dag zes krijgen we een tijdrit in de buurt van Tarbes. Na het intense begin volgen twee sprintetappes met aankomsten in Bordeaux en Limoges. Het is voor de klassementsrenners een welgekomen rustpauze voor de bergrit op de tweede zondag met aankomst op de steile Puy de Dome in het Centraal Massief. De laatste keer dat de Tour een finish had op de Puy de Dôme was in 1988. Eddy Merckx kreeg er in 1975 een slag in de lever, waardoor hij die Tour verloor en nadien nooit nog een grote ronde won.

Volledig scherm Eddy Merckx op de Puy de Dôme in 1975. © BELGA/AFP

Klimtijdrit in de Alpen?

In de tweede week gaat het via Clermont-Ferrand naar de Auvergne, met een passage in Roanne, waar Van Aert in 2019 een tijdrit won in de Dauphiné. Het volgende hoogtepunt vindt plaats op de Franse feestdag. De rit van 14 juli eindigt op de Col du Grand Colombier, een monster van 17 km aan een gemiddelde van 7,2%. Daags nadien wacht een rit over de Joux Plane met aankomst in Morzine. Op de derde zondag krijgen we mogelijk een klimtijdrit in de Alpen, maar locatie noch lengte is al bekend.

Volledig scherm © Getty Images

Geen La Planche des Belles Filles

De derde week begint in de Alpen met een aankomst in Saint-Gervais-les-Bains en daags nadien een rit over de loodzware Col de la Loze, scherprechter in Tour 2020, om te eindigen op Courchevel. Na de Alpen is het klimmen nog niet gedaan, want ook de Jura en de Vogezen krijgen een passage. Dit jaar geen La Planche des Belles Filles als decor, maar wel de Grand Ballon, weliswaar de minst zware kant langs de Col du Haag. De slotrit start op de piste in Saint-Quentin-en-Yvelines, waar Lotte Kopecky recent nog twee wereldtitels veroverde, en eindigt op de Champs-Elysées. De rest wordt vandaag onthuld door Tour-baas Christian Prudhomme.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Volledig scherm © Photo News