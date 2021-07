Terug dikke vrienden: woedende Cavendish vliegt uit tegen mecanicien voor start, maar biedt achteraf excuses aan

Tour de FranceVier ritzeges in deze Tour de France , maar toch loopt Mark Cavendish niet elke dag met een glimlach op z'n gezicht rond in Frankrijk. De Brit was vanmorgen niet te zien tijdens de startinterviews. De reden? Nadat een technisch mankement aan de fiets van ‘Cav’ niet opgelost was, vloog hij uit tegen de mecanicien van Deceuninck-Quick.Step.

Mark Cavendish kwam vanmorgen niet opdagen in de perszone voor aanvang van de negentiende etappe. Bizar, de Brit was nochtans één van de kanshebbers voor de ritzege, al draaide dat anders uit. De reden voor zijn afwezigheid is nu bekend. Op Twitter zijn beelden opgedoken aan de ploegbus van Deceuninck-Quick.Step, waar een woedende Cavendish de mecanicien de volle lading geeft. De sprintbom was allerminst tevreden toen een probleem aan z’n fiets niet opgelost geraakte. Hij duwde de fiets terug in de handen van de mecanicien in kwestie, vloekte erop los en trok zich terug in de bus.

“Er was een probleem met de fiets. Ze kregen het niet weg. En dan ja, ging het even... Op dat moment trek je je de camera’s niet aan. Ik heb al jongens geweten die hun helm kapot smeten. Het hoort niet, maar het is zo”, reageerde Patrick Lefevere bij Vive le Vélo over het voorval.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Excuses

Ondertussen heeft Cavendish zich op Instagram geëxcuseerd bij de mecanicien. Hij poseert op een foto met de man in kwestie. “Velen onder jullie zullen de video van de start vandaag gezien hebben. Tijdens een rit in de Tour worden wij renners in een levensgevaarlijke situatie gezet, en ik wou dat m’n fiets perfect was, opdat ik veilig zou zijn. Er waren wat problemen aan m’n fiets vanmorgen. Desondanks had ik niet zo mogen reageren, en al zeker niet zo publiekelijk. Ik ben al heel lang extreem goed bevriend met de mecaniciens, en ze werken zich uit de naad om te verzekeren dat wij veilig en succesvol zijn. Ook al weten ze hoe kortaf ik kan zijn als ik gestresseerd ben, niemand, zeker niet zij die om je geven, verdienen het om je stem tegen er tegen te verheffen.”

“Één van de grootste succesfactoren bij Deceuninck-Quick.Step is dat we een familie zijn. We houden van en geven om elkaar. Conversaties moeten binnen de familie blijven. We hebben nu gesproken over het voorval en als groep zullen we met de Wolfpack ons best doen om de Tour succesvol te beëindigen.”

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Cavendish heeft in deze Tour de France al vier ritzeges achter z'n naam staan. Hij evenaarde daardoor het record van Eddy Merckx met 34 ritzeges in de grootste Franse rittenkoers. De twee hebben elkaar vanmorgen ontmoet, toen leek Cavendish alvast wat gekalmeerd.

Speel mee met de Gouden Tour Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Volledig scherm Een woedende Cavendish aan de start van rit 19/ © @MaxBets001