Teleurgestelde Philipsen strandt voor de vierde keer op het podium: “Ik had het gevoel dat Cavendish te kloppen was”

Tour de France REACTIES. Stuyven: “Lastige dag, maar er was ééntje sterker” - Gilbert: “Stevig tempo waardoor ik moest passen”

2 juli Geen Belg aan het feest in de Tour de France vandaag. Zonde, want er waren heel wat landgenoten aanwezig in de vlucht van de dag. Jasper Stuyven zong het liedje het langst uit, maar moest zijn meerdere uiteindelijk erkennen in Mohoric en werd tweede. “Zonder dat steile stuk had het beter kunnen gaan”, klinkt het.