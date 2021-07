TEASER. “Geweldig, man!”: beelden uit ‘WOUT’ tonen immense vreugde van Van Aert na zege in Mont Ventoux-etappe

Tour de France Cavendish looft teamgeno­ten na hattrick: “Zij deden alles, ik was enkel de laatste 150 meter aan zet”

6 juli Mark Cavendish heeft zijn derde ritzege beet in deze Tour de France. Nummer 33 in totaal, daarmee is de 36-jarige Brit van Deceuninck-Quick.Step nog maar één overwinning verwijderd van het absolute Tourrecord van Eddy Merckx. “Wat een fantastische lead-out, ik moest het wel afwerken.”