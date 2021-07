Tadej Pogacar wint voor het eerst in het geel en vertelt over gesprek met Vingegaard: “Hij zei dat Carapaz blufte”

Tour de FranceNog altijd maar 22 lentes jong, maar ondertussen is het al de vijfde ritzege in de Tour de France voor Tadej Pogacar. De Sloveen mocht voor het eerst vieren in zijn gele trui in Saint-Lary-Soulan. “Winnen in geel, dat is onbeschrijfelijk.”

Is het podium in de Tour gekend? Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard en Richard Carapaz toonde zich de besten op de Col du Portet. De Sloveen haalde het daarbij in een sprintje met drie voor de dagzege. “De ploeg heeft hard gewerkt om de gele trui te verdedigen. De voorbije dagen waren ideaal voor de aanvallers. Het was moeilijk om de vlucht van de dag te controleren, dus hadden we ons beperkt tot het geel verdedigen”, aldus Pogacar.

“Ook vandaag twijfelden we of we er voor zouden gaan, maar iedereen in de ploeg voelde zich goed en we hebben het uiteindelijk perfect gedaan. Op de slotklim raakten we met drie weg, maar alleen Vingegaard werkte mee om onze voorsprong vast te houden. Ik prikte dan nog een paar keer om verder weg te rijden, want hoe meer voorsprong, hoe beter. Carapaz en Vingegaard waren allebei goed en dus kwam het tot een sprint in de laatste 50 meter. Dat was genoeg om de zege binnen te halen.”

Pogacar praatte in de slotkilometers even met Vingegaard. Wat werd er precies gezegd. “Jonas vertelde me dat hij van mening was dat Carapaz blufte. Ik had ook dat gevoel. Het maakt deel uit van koersen. Het is dan ook niet ongewoon dat hij nog probeerde aan te vallen, maar het zorgde er wel voor dat ik hem absoluut wou bijhalen. Het was lastig, maar uiteindelijk is dit een fantastische dag.”

Volledig scherm © BELGA

Volledig scherm © REUTERS

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.