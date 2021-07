Tadej Pogacar: “Ik kom uit een goede familie, ik speel niet vals”

BelgaTadej Pogacar kreeg op de tweede rustdag in de Tour nog maar eens vragen over zijn prestaties. “Het wielrennen heeft een vervelende geschiedenis”’, beseft de geletruidrager. “Ik weet niet altijd hoe ik op jullie vragen daarover moet reageren. Ik begrijp dat die vragen komen, ik erger me er niet aan, heb er begrip voor. Maar ik kom uit een goede familie, ze hebben me goed opgevoed, tot een vriendelijke jongen. Ik ga niet vals spelen om iets te bereiken, zo zit ik niet in elkaar. Ik hou gewoon van fietsen.”

“I don’t do shortcuts to get a good result”. Tadej Pogacar was duidelijk. Neen, hij denkt niet aan doping, neen hij wil goede resultaten niet snel bereiken door naar verboden middelen te grijpen. En daarmee was die ene vraag alweer gesteld op het persmoment met Pogacar, die nog eens herhaalde waarom hij zijn datagegevens niet wil delen. “Ik zou het wel willen, en ooit doe ik het misschien wel, maar nu niet omdat de concurrentie daar voordeel mee kan doen. Het is niet verstandig om die info te delen.”

Pogacar genoot van z’n rustdag en blikte al even vooruit op de drie Pyreneeënritten waarvan rit 17 en 18 eindigen bergop. “Ik denk dat de 17e etappe de zwaarste wordt. Die met aankomst op de Col du Portet, maar net zo goed kan er ook al vanalles gebeuren in de etappe van dinsdag. Ook de 18e rit naar Luz Ardiden is niet van de poes (al is de aanloop iets minder lastig dan in rit 17). Wanneer je een slechte dag hebt, kan je in elk van die drie dagen tijd verliezen.”

Pogacar kijkt ook uit naar de komst van ploegleider Allan Peiper. “We hebben hem gemist. Ik kan niet wachten om hem terug te zien. Allan en ik komen goed overeen. Vorig jaar heeft hij me veel geholpen. Als hij komt, is dat een grote bonus voor ons team.”

De Sloveen heeft Andy Schleck en Alberto Contador als idolen en houdt van hun aanvallende stijl. Aanvallen deed Pogacar ook in de eerste week, maar in de tweede week pakte hij het anders aan. “Klopt”, beaamt hij, “ik reed meer in het defensief. Door de omstandigheden ook. Op de Mont Ventoux was ik slecht, heb ik zwaar afgezien en kon ik niet anders dan aanklampen. Daarna raakte ik iets meer gewend aan de hitte en had ik het minder lastig. Nu goed, ik denk dat iedereen wel moe is en de derde week, met de zwaarste etappes moet nog komen. Of ik zal aanvallen? Dat weet ik niet, dat hangt af van de koerssituatie.”

