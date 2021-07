Stijn Vlaeminck verwacht opnieuw een mooie Alpenrit: “Benieuwd of Pogacar zich een beetje kalm kan houden”

Het is een rode draad doorheen de Tour: overwinningen beladen met emoties. Gisteren was het opnieuw zover. Dylan Teuns won in Le Grand Bornand en wees daarbij naar de hemel. “Dat was voor zijn grootvader die net voor de Ronde van Frankrijk kwam te sterven", vertelt Stijn Vlaeminck. “Net als Mathieu van der Poel droeg hij zijn overwinning op aan zijn opa. De manier waarop was best ook wel indrukwekkend.”