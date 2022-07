Stijn Vlaeminck hoopt dat Philipsen deze Tour nog kan toeslaan: “Ik gun Jasper een ritzege”

1) Tadej Pogacar (30 miljoen euro)

“Pogacar heeft eergisteren een mentale tik gekregen, maar hij zal terugvechten”, gelooft Stijn Vlaeminck. “Ik denk dat het nog een leuk duel kan worden met Vingegaard. De Tour is zeker nog niet beslist.”

"Rits mijn groene trui open, hij is voor jou”: Wout van Aert toont gouden hart en geeft groene trui aan fan die hem na lekke band uit de nood helpt

2) Jonas Vingegaard (24 miljoen euro)

“Deze Deense renner is voorlopig de sterkste van het pak en ik denk dat hij in de Pyreneeën de puntjes op de i zal willen zetten. Zijn ploeg, Jumbo-Visma, is eveneens fenomenaal sterk. Maar zoals ik al zei, wordt Pogacar nog een geduchte tegenstander.”