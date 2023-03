“Steken niet weg dat we verrukt zouden zijn mocht Remco volgend jaar Tour rijden”: Evenepoel wordt met atypisch slotweekend nu al het hof gemaakt

KIJK. Met deze tijdrit in de slotweek wil de Tour Remco Evenepoel lokken in 2024

In 2024 zal de Tour de France niet eindigen met een fotogenieke maar overbodige finale op de Champs Elysées in Parijs. Volgend jaar is Parijs namelijk de gaststad voor de Olympische Spelen, die op 26 juli beginnen. Als Parijs vijf dagen eerder haar straten moet openstellen voor de Tour, zal de chaos niet te overzien zijn.

In de plaats van Parijs zal in het Zuid Franse Nice worden beslist over winst of verlies van de Tour, die overigens ook al erg atypisch in het Italiaanse Firenze begint.

In de Opéra de Nice werd vandaag de grote finale van de Tour 2024 voorgesteld. Rit twintig eindigt op de Col de la Couillole (15,7 km, 7,1%), waar afgelopen zaterdag ook al de koninginnenrit van Parijs-Nice eindigde. Het wordt een heuse bergetappe met ook nog beklimmingen van de col de Braus (10 km, 6,6%), col de Turini (20,7 km, 5,7%) en de col de la Colmiane (7,5 km, 7,1%).

Het klassement kan daar nog danig door elkaar worden gerammeld. En wel helemaal in de afsluitende tijdrit van Monaco naar Nice op zondag. Die is 35 kilometer lang en twee beklimmingen rijk: la Turbine (8,1 km, 5,6%) en col d’Eze (1,6 km, 8,1%).

35 kilometer tijdrijden, dat is meer dan de ene tijdrit van 22 kilometer in de Tour van 2023. En dan is de rest van het parcours van de Tour 2024 nog niet gekend.

Organisator ASO heeft vandaag in Nice ondubbelzinnig Remco Evenepoel het hof gemaakt. Evenepoel is een klimmer en een tijdrijder. Hij kiest dit jaar voor de Giro, met zijn drie tijdritten, goed voor meer dan 70 kilometer tegen de klok. In de Tour van 2023 heeft hij weinig te zoeken.

Dat wordt volgend jaar anders. Dat is tenminste de hoop van Tourorganisator Christian Prudhomme. “Remco Evenepoel is natuurlijk altijd en overal welkom”, zegt Prudhomme, “maar we steken niet weg dat we verrukt zouden zijn mocht hij volgend jaar de Tour rijden. Evenepoel zal dan 24 jaar zijn. Dat is de leeftijd waarop Eddy Merckx zijn eerste Tour reed en won. En dan eindigt de Tour ook nog op de Belgische nationale feestdag.”

