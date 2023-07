‘Stayeren’ van Demi Vollering en verbale uithaal van ploegleider niet zonder gevolgen: Stam uit Tour gezet

De Nederlander Danny Stam, ploegleider van het Team SD Worx van Lotte Kopecky en Demi Vollering, is door de wedstrijdjury van de Tour de France Femmes uit de koers gezet. In een eerste reactie reageert Stam “compleet verbaasd” te zijn door de beslissing. “Binnen de ploeg dachten ze eerst dat ik een grapje maakte, toen ik hen het nieuws meedeelde.”

De uitsluiting komt er na het riskante rijgedrag van Stam in de volgwagen van Team SD Worx donderdag in de vijfde etappe, toen hij Demi Vollering na een lekke band terug naar het peloton loodste en daarbij een deel door de graskant reed, rakelings langs andere teamwagens. Toen Vollering daarvoor na de etappe een tijdstraf van twintig seconden ontving, vroeg Stam zich tegen de aanwezige pers luidop af “of de wedstrijdjury wel capabel was om zo’n wedstrijd te leiden”.

Voor dat rijgedrag en die uitspraken wordt Stam nu dus extra bestraft. Donderdag was er nog geen sprake van een uitsluiting. “Na zorgvuldige en langdurige bestudering van de beschikbare tv-beelden, die duidelijk de bijzonder gevaarlijke aard laten zien van het inhalen van andere auto’s en renners door de heer Stam, en gezien de ongepaste opmerkingen die zijn gemaakt door de heer Stam aan het college van commissarissen van de UCI, heeft de jury de volgende straffen opgelegd aan de sportdirecteur: een boete van 500 Zwitserse frank en uitsluiting van het evenement”, meldt de UCI vrijdag.

Stam: “Blijkbaar mag je hier niets zeggen”

Een beslissing die bij Stam op bijzonder weinig begrip kan rekenen. “Ik ben compleet verbaasd”, reageert hij bij onze man in de Tour. “Akkoord, ik heb in de pers mijn ongenoegen geuit over die tijdstraf. Dat kunnen ze blijkbaar niet hebben. Er is ook geen mogelijkheid om in beroep te gaan. Ik blijf wel in de Tour omdat ik denk nog voldoende toegevoegde waarde te hebben, maar dit is natuurlijk balen. Blijkbaar mag je hier niets zeggen.”

“Dit is de eerste keer dat ik uit een koers word gezet. Ik vind het echt overdreven. Een tijdstraf en boete leek me toch al ruim voldoende. Binnen de ploeg dachten ze eerst dat ik een grapje maakte, toen ik zei dat ik uit de Tour werd gezet. Laat ons zeggen dat dit voor extra motivatie en een bijkomende prikkel zorgt. Dat heb ik ook gezegd: ‘Bewaar jullie energie maar voor morgen’.”

Volledig scherm Lotte Kopecky bij ploegleider Anna Van der Breggen in Gent-Wevelgem. © Getty Images

De officiële reactie van SD Worx klinkt wat milder: “We zijn verwonderd dat de UCI deze straf oplegt, maar accepteren deze maatregel. Misschien hebben we in het eerste moment iets te emotioneel gereageerd op de tijdstraf van Demi Vollering. Jammer dat dit is gebeurd. We gaan met Anna van der Breggen als eerste ploegleider de wedstrijd vervolgen en gaan ons zo snel mogelijk weer volledig op het sportieve richten. Onze missie blijft dezelfde en dat is de Tour de France Femmes winnen. Iedereen is meer dan honderd procent gemotiveerd om daar de komende dagen voor te gaan.”

Vollering: “Ik voelde mij nooit in gevaar”

Vollering viel gisteren helemaal uit de lucht, toen ze van de journalisten het nieuws van haar tijdstraf vernam. “Ik weet het echt niet zo goed. Dit voelt oneerlijk aan. Ik reed lek en reed een stukje achter de volgwagen, maar daarna heb ik al het werk zelf opgeknapt. Gisteren moest ik mezelf bijna wurgen om enkele seconden winst te nemen, nu verlies ik er twintig seconden. Ik voelde mij nooit in gevaar, want ik vertrouw mijn ploegleider.” Ook Kopecky vond de tijdsstraf buiten proportie. “Dit is bullshit. Als je pech hebt, probeert elke renner terug te keren in het zog van de volgwagen.”