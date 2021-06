Staking dreigt in Tour: vele valpartijen leiden tot onvrede in het peloton

Tour de France Van Aert over gele droom: “Van der Poel en Alaphilip­pe hebben streepje voor omdat ze meer competitie in de benen hebben”

26 juni Kan het in die eerste week van de Tour, geel voor Wout van Aert? Stijn Vlaeminck vroeg het de Belgische kampioen in de aanloop naar de Ronde van Frankrijk bij een exclusief gesprek in het teamhotel van Jumbo-Visma. “Tot en met de tijdrit heb ik veel persoonlijke ambities.”