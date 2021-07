Sprint Van Aert straks naar eerste ritzege? Stijn Vlaeminck: “Redelijk grote kans dat hij wint”

“Een rit winnen in de Ronde van Frankrijk is nooit evident, dat is vandaag niet anders”, steekt Stijn Vlaeminck van wal in Tignes, de aankomstplaats van eergisteren. “Maar Wout van Aert voelt zich steeds beter. Na zijn blindedarmoperatie heeft hij de kilometers in de Tour gebruikt om beter te kunnen worden. De rit van vandaag is niet te zwaar en zal wellicht eindigen op een sprint. En dan maakt hij kans.”