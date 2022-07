Sporza-motor moet Tour verlaten na stevige valpartijen van Eekhoff en Bauer

Volgens Sporza maande een motor van de organisatie hun tweewieler aan om zich even aan de kant te zetten. Eekhoff had dat niet verwacht en knalde op de motor, waardoor de Nederlander ten val kwam. De ploegwagen van UAE moest vervolgens vol in de remmen, een andere motor ook en daardoor was er geen plek meer voor Jack Bauer om te passeren. De Nieuw-Zeelander ging eveneens tegen de vlakte en was razend (zie video boven).