Spaanse renster in alle hectiek omvergereden door eigen volgwagen, Kopecky (zesde) mag zege van ploegmate Reusser vieren

Tour de France Ouders van Vingegaard vieren Tourzege emotioneel met dorpsbewo­ners in Hillerslev: “Jonas zal nu niet denken dat hij de koning is, hoor”

Jonas Vingegaard kon de ‘good vibes’ vanuit zijn heimat in het Deense dorpje Hillerslev tot in Frankrijk voelen. De inwoners verzamelden dit weekend in een feesttent om zijn Tour de France-zege op groot scherm te volgen. Ouders Claus en Karina omarmden elkaar na de tijdrit met tranen in de ogen. “Het hele dorp is even trots als wij.”

25 juli