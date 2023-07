“Soms weet hij niet helemaal wat hij doet”: collega-sprinters nemen Philipsen in het vizier na valpartijen in Nogaro

Jasper Philipsen sprintte dan wel fraai naar twee ritzeges in de Tour , er is niet lof van iedereen. Collega-sprinters Fabio Jakobsen en Danny van Poppel stellen zich ook vragen bij de manier van sprinten van de kersverse groene trui.

Twee op twee voor Jasper Philipsen in de Tour. Zowel in Bayonne als in Nogaro sprintte de Limburger knap naar de zege, al waren beide sprints niet onbesproken. Gisteren, op het circuit in Nogaro, gingen tal van renners tegen de vlakte. Onder hen Fabio Jakobsen, de Nederlander kwam er met een gebroken fiets en stevige schaafwonden vanaf.

Een val waar ritwinnaar Philipsen een belangrijke rol in speelde, zo meent Danny van Poppel. “Ik zat eigenlijk in zijn wiel en heb het heel goed zien gebeuren”, zei de renner van Bora-hansgrohe bij de NOS. “Het was tegen elkaar duwen. Philipsen weet af en toe niet helemaal wat hij doet en daardoor slaat Jakobsen vol op de grond. Ik hoop dat het goed met hem gaat”, zegt Van Poppel. “Philipsen doet het niet expres en het hoort ook beetje bij het sprinten. Of het echt zijn fout is wil ik niet zeggen, ik heb het in een flits gezien. Maar dat is ook het risico van het vak.”

De verklaring van Philipsen zelf voor de vele valpartijen op het circuit: “Er werd doorheen de rit rustig gereden, iedereen zat dus nog fris voor de finale. Logisch dan dat veel renners all-in gaan voor de ritzege. Iedereen kon dus de limiet opzoeken en dan zijn de foutenmarges klein.” De kersverse groene trui hoopte wel dat “iedereen die bij de valpartijen betrokken was, oké was.”

KIJK. Jakobsen gaat tegen de grond in Nogano

Maandag werd Philipsen, bij zijn ritzege in Bayonne, al een eerste keer in vraag gesteld. Toen was er veel te doen over het incident met Wout van Aert, die vroegtijdig de benen stilhield in de sprint om een valpartij te vermijden. Uiteindelijk ging de meeste kritiek naar de parcoursbouwer omdat de sprint niet in een rechte lijn verliep, maar ook Philipsen kreeg wat kritiek te verwerken. “Ik heb er zelf ook wel mijn twijfels bij”, reageerde Fabio Jakobsen, ‘toeschouwer’ op de eerste rij. “Als je op anderhalve meter van de ‘boarding’ begint, denk ik niet dat je hem zo dicht mag doen. Het maakt de overwinning voor hem zelf ook minder mooi. Het is een incident waar de jury toch even moet naar kijken.”

KIJK. Zo sprintte Philipsen naar zege in Bayonne

KIJK. Van Poppel bij NOS: “Philipsen weet af en toe niet wat hij doet”

