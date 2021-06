Slovenië heeft amper twee miljoen inwoners maar wel twee wereldtoppers: “Dit beleven we in geen duizend jaar meer”

Niet dat Slovenië geen wielertraditie heeft. Begin deze eeuw zorgde Andrej Hauptmann met brons op het WK 2001 voor een paukenslag, later lukten Janez Brajkovič, Simon Špilak, Luka Mezgec en Jan Polanc al eens een succesje. Maar zij verbleken allen bij wat Roglič en Pogačar nu losmaken in Slovenië, en zelfs het land wat verdelen. “Ik schat dat 80% van de Slovenen vorig jaar wou dat Roglič de Tour won”, zegt Miha Koncilija, jeugdtrainer van Pogačar. “Primoz is de eerste die wielrennen hier populair gemaakt heeft.” Ook Miro Miškulin, secretaris van wielerclub ROG waar de kleine Pogačar startte, geeft toe dat de dramatische Tourontknoping voor gemengde gevoelens zorgde: “Iedereen verwachtte dat Roglič de Tour zou winnen. Hij had veel sympathie door zijn ‘gek’ verhaal: van skispringer tot wielerkampioen, van nul naar de top. Het was moeilijk blij te zijn voor Tadej omdat de Tour zo triest eindigde voor Primoz. Maar ook het verhaal van Pogačar als Tourwinnaar is ongelooflijk. We zeggen al eens: ‘Misschien maken we dit in geen duizend jaar meer mee’.”