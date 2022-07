Sensatie in de Tour! Ontketende Vingegaard rijdt zwalpende Pogacar op 3 minuten en neemt zo het geel over

Bekijk hieronder de hoogtepunten van de etappe:

Vandaag begon het échte werk in de Alpen met vier mythische bergen. De erg fraaie Lacets de Montvernier was nog enigszins een opwarmertje, maar nadien volgden de Col du Télégraphe, de Col du Galibier - met zijn 2.642 meter het dak van deze Tour - én de finish op de Col du Granon, na 36 jaar terug van weggeweest. En dat allemaal - en dan vooral in de valleien - met temperaturen die rond de 30 graden schommelden. Dat vroeg om spektakel.

Spektakel wilden ook Wout van Aert en Mathieu van der Poel. Het duo smeedde een plannetje in de neutrale zone en glipte er onmiddellijk na de officiële start met z’n tweeën vandoor. Een fijne alliantie. Eentje ook met een hoger doel voor Van Aert, want op deze manier kon hij al bij al makkelijk 20 groene punten oprapen bij de vroege tussensprint. Het duo kreeg na een tijdje het gezelschap van 18 anderen. Daarbij twee Belgen: Teuns en Van Keirsbulck. Pogacar en de zijnen gaven hun zegen - de vluchters kregen zo al snel negen minuten.

Jumbo-Visma bestookt Pogacar

Op de Lacets de Montvernier moest Van der Poel er vooraan als eerste af. Hij zou net voor de Col du Télégraphe uit koers stappen - de aanval met Van Aert bleek niet meer dan een afscheidsnummertje. Op die Télégraphe - 11,9 kilometer aan 7,1 procent - spatte de kopgroep helemaal uit elkaar. Bleven over: een pienter ogende Van Aert, Teuns, Barguil, Izaguirre, Schachmann, Cherel, Geschke, Latour, Cattaneo, Gradek en Neilands.

Maar hét vuurwerk werd in de groep der favorieten afgestoken. Benoot opende de debatten met Roglic aan het wiel, Pogacar dichtte zelf de gaten met Vingegaard in zijn zog. De guerilla-oorlog van Jumbo-Visma ging meteen daarna vrolijk verder op de Col du Galibier. Vingegaard en Roglic bestookten elk op hun beurt Pogacar, maar die gaf geen krimp. Meer nog: op de steilste slotkilometers nam de Sloveen zélf het heft in handen. Roglic kapseisde, enkel Vingegaard wist zich vast te bijten in het wiel van ‘Pogi’.

Intussen toonde Barguil zich de sterkste vluchter op de flanken van de Galibier. De Fransman kwam als eerste boven, terwijl Van Aert z’n eigen tempo koos en Vingegaard leek op te wachten. Leek, want onze landgenoot liet zich voorbij rijden door de groep-Pogacar en wachtte op Roglic en co om daar het werk op te knappen. Onder impuls van de groene trui kwam Roglic in de vallei richting de Col du Granon zo weer terug bij Pogacar en Vingegaard.

Het werk van Van Aert in dienst van Roglic bleek een maat voor niets, want de Sloveen moest al in de eerste meters van de slotklim opnieuw afhaken. En het werd een Sloveense bijltjesdag, want ook niemand minder dan Pogacar 'himself’ kreeg het op de Granon bijzonder kwaad toen Vingegaard op de pedalen ging staan. De Deen was ontketend en knalde in een mum van tijd naar de kop van de koers. Pogacar moest de koers ondergaan en zwalpte naar boven - aan de finish gaf de titelverdediger maar liefst 3 minuten toe op Vingegaard, de nieuwe heerser in deze Tour.

In het klassement ziet de wereld er plots helemaal anders uit. Vingegaard leidt met meer dan 2 minuten voorsprong op Bardet, Pogacar zakt zowaar naar plek drie. Morgen op Alpe d’Huez krijgt Pogacar meteen een kans op revanche. Maar dat het momentum meer dan ooit bij Vingegaard ligt, werd vandaag pijnlijk duidelijk.

