Sagan, Van Aert, Ewan of toch iemand anders: Welke snelle man neemt de groene trui mee naar huis?

Tour de FranceMorgen begint de Ronde van Frankrijk . Naast de strijd om de felbegeerde eindwinst en de daarbij horende gele trui, is er ook een groene trui voor de beste sprinter. Sagan won de groene trui al zeven keer, maar er zijn genoeg kapers op de kust om het hem moeilijk te maken. We nemen de belangrijkste kanshebbers onder de loep.

1) Peter Sagan

De Slowaak won de groene trui al zeven keer en is ook dit jaar één van de voornamste kandidaten. De Slowaak kent een moeilijk seizoen, maar won onlangs een etappe en het puntenklassement in de Ronde van Italië. Sagan is niet de snelste van het pak, maar sprokkelt punten in etappes waar anderen het moeilijker hebben. Hij kan een lastige finale overleven en zo extra punten nemen. De Slowaakse kampioen won al twaalf etappes in de Tour.

2) Caleb Ewan

De pocketsprinter uit Australië is misschien wel de snelste man van het Tourpeloton. Hij won in zijn carrière al vijf etappes in de Tour en is dit jaar op een missie. Hij wil in één seizoen in alle drie de grote rondes een etappe winnen. Ewan zal punten scoren voor de groene trui door hoog te eindigen in de daguitslag, maar zal hij zich mengen in de tussensprints? Voor hem zijn ritzeges belangrijk dan de groene trui, maar ritzeges leveren automatisch een goede plaats in het puntenklassement op.

3) Arnaud Démare

De Franse spurtbom is in bloedvorm en lijkt een serieuze kanshebber voor de groene trui. Vorig jaar kwam hij niet aan de start van de Tour, maar won hij vier etappes en de puntentrui in de Giro. In de Tour mocht hij al twee keer het zegegebaar maken. De renner van Groupama-FDJ groeit ieder jaar en heeft een goede sprintrein mee naar de Ronde van Frankrijk. Scotson, Küng en Guarnieri kunnen hem perfect brengen en zo naar de overwinning leiden. Net als Sagan kan Démare een klimmetje over en ook in de iets lasterige etappes puntnen scoren.

4) Sonny Colbrelli

De kersverse Italiaanse kampioen is een geduchte kandidaat voor de groene trui. Colbrelli won in de voorbereiding op de Ronde van Frankrijk een etappe en de groene trui in het Critérium du Dauphiné. Hij eindigde er ook nog eens drie keer tweede. In het openingsweekend vindt hij twee etappes op zijn maat geschreven en kan hij Van Aert en Van der Poel het vuur aan de schenen leggen. In de vlakke etappes komt hij mogelijk te kort voor de zege, maar schrijf hem door zijn constantheid zeker niet af.

5) Wout van Aert

Van Aert zegt zelf niet voor de groene trui te gaan, maar met de nieuwe Belgische kampioen weet je nooit. Van Aert is een echte allrounder. Sprinten, klimmen, tijdrijden; is er iets wat deze man niet kan? De Belg van Jumbo-Visma liep een trainingsachterstand op door een blindedarmonsteking, maar lijkt klaar voor de Tour. Met Primoz Roglic hebben ze één van de topfavorieten voor de eindzege binnen de ploeg, maar hij zal zeker en vast, af en toe zijn eigen kans mogen gaan. De vraag is ook of Van Aert in de Tour blijft. Hij wil graag scoren op de Olympische Spelen. Hij ambieert een medaille in de tijdrit en de wegrit.

6) Michael Matthews

Wordt dit de Tour van Michael Matthews? De Australiër stond in 2017 op het eindpodium in Parijs met de groene trui om de schouders, maar de jaren nadien lukte het niet meer. Matthews komt net iets te kort in de vlakke sprints, maar ook hij is een heuvelspecialist. Bij Team BikeExchange is er geen uitgesproken kopman en mikken ze op ritzeges. Met Matthews, Yates en Chaves komen ze alleszins sterk voor de dag. Matthews won al drie ritten in de Ronde van Frankrijk.

7) Tim Merlier, Jasper Philipsen, Mathieu van der Poel

Alpecin-Fenix komt met het doel om een ritzege te winnen aan de start. Met Mathieu van der Poel maken ze een grote kans, maar ook onze landgenoten Tim Merlier en Jasper Philipsen zijn snel aan de meet. Philipsen moest de Baloise Belgium Tour verlaten door een valpartij, waardoor hij ook het BK aan zich voorbij moest laten gaan. Van der Poel lijkt daarentegen de Tour niet uit te gaan rijden, dus dat biedt weer perspectief voor Merlier. Maar ritzeges zijn belangrijker dan de groene trui voor Alpecin-Fenix.

8) Andere outsiders

Verder is het ook nog uitkijken naar Trek-Segafredo met Mads Pedersen, Jasper Stuyven en Edward Theuns. Ook Cees Bol, Cristophe Laporte, Bryan Coquard en Nacer Bouhanni zijn mannen om in de gaten te houden.

