“Rotslechte dag” op NK betekent niet automatisch zorgen rond Van der Poel: “Mathieu is klaar voor de Tour”

Opgegeven op 50 kilometer van de finish: dat zijn we niet gewoon van Mathieu van der Poel. Zelf zegt hij dat doorrijden “geen zin” meer had. Van der Poel was al kort na de start in het defensief gedrongen. Een groep van 17, met daarbij verschillende renners van Jumbo-Visma, sloeg een kloof die moeilijk te dichten bleek. Van der Poel deed verschillende pogingen om het gat toe te rijden. “Maar dan moet je heel goed zijn”, zegt hij. “En dat was ik niet.”