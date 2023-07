Ritwinnaar Mohoric schiet eerst vol en loopt dan helemaal leeg: “Ik deed mijn best, Gino Mäder kan dat niet meer doen”

“Als ik op training honderd keer moet sprinten tegen Kasper Asgreen, zal ik honderd keer verliezen”, zei Matej Mohoric. Toch won hij rit negentien in de Tour , op het einde van een sprint waarin hij Kasper Asgreen versloeg. Meer dan de benen is wielrennen voor de Sloveen namelijk een mind game.

KIJK. Matej Mohoric: “Ik heb veel pijn moeten lijden”

Je hebt persconferenties en persconferenties. Een persconferentie van Jonas Vingegaard laat zich meestal in ja/neen antwoorden samenvatten, met hier en daar een cliché. En als Vingegaard, nu hij kort voor zijn tweede eindzege in de Tour staat, ook vragen over doping krijgt, neemt hij wat meer tijd en moeite om te antwoorden. Omdat hij weet dat het moet.

Matej Mohoric had vrijdag maar een halve vraag nodig, of maak daar anderhalve van. Eén ging over Gino Mäder, zijn Zwitserse ploegmaat die vorige maand verongelukte in de Ronde van Zwitserland. De andere halve vraag was wat zijn etappezege in rit negentien dan met hem deed.

Mohoric schoot eerst vol en liep an helemaal leeg. “Mijn kansen om Asgreen te kloppen in de sprint waren klein. Ik was analytisch, ik moest slim sprinten. Ik moest zijn wiel nemen, wachten tot de laatste meters en hopen dat hij emotioneel zou worden. Ik gooide mijn fiets op het eind en hoopte dat het genoeg was. Ik ben trots op die sprint.”

“Als ik honderd keer tegen Kasper moet sprinten, verlies ik altijd. Kasper was sterker vandaag. Het voelde als verraad, dat ik won. Maar ik deed het voor mezelf, voor de ploeg, voor het spektakel. Wielrennen is maar een spel. Ik ben heel graag profwielrenner, maar het is ook erg hard.”

“Het is erg ongelukkig wat in Zwitserland met Gino Mäder is gebeurd. Dat maakt het een emotionele Tour voor ons in de ploeg. Mij heeft het vastberaden gemaakt. Ik was derde op Puy de Dôme. In 2021 won ik twee Tourritten, maar ik zou nooit voor winst op Puy de Dôme zijn gegaan, omdat ik geen klimmer ben en ik zo’n rit niet kan winnen. Dit keer gaf ik niet op. Het kon me niet schelen of ik kon winnen of niet. Ik deed mijn best want Gino kan dat niet meer doen. Wielrennen is wreed. Het is een harde sport en ze berokkent ons veel pijn.”

