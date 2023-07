RITVERSLAG. Vluchter Asgreen zet de sprinters een neus en redt de Tour van Soudal Quick-Step

Na veel klimwerk werd het peloton in de Tour nog eens beloond met een vlakke etappe richting Bourg-en-Bresse. Voor het eerst sinds lang dus nog eens een kans voor de sprinters, zou je denken. Wie zou Jasper Philipsen van een vijfde ritzege kunnen houden? Wout van Aert in elk geval niet: onze landgenoot ging niet meer van start en keerde huiswaarts om hoogzwangere vrouw Sarah bij te staan.

Mede daardoor kon Pascal Eenkhoorn in de finale de sprong naar voren maken. De Nederlander kwam, met wat hulp van ploegmaat Campenaerts, voorin aansluiten en voegde zo een vierde cilinder aan de motor van de kopgroep toe. In het peloton hadden ze meer dan hun handen vol aan het sterke leiderskwartet.

Het werd uiteindelijk een dubbeltje op z'n kant, maar de vluchters slaagden er tegen alle verwachtingen in toch in om uit de greep van de sprinters te blijven. Campenaerts rolde de rode loper uit voor Eenkhoorn, maar de Nederlander raakte in de sprint niet meer over een sterke Asgreen. De winnaar van de Ronde van Vlaanderen in 2021 schreef nu ook een etappe in de Tour op zijn naam en redde zo de Tour van Soudal Quick-Step.