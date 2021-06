Rennersprotest in Tour: peloton staat stil bij officiële start, beginfase wordt aan slakkengangetje afgewerkt

De vele valpartijen leidden tot een serieus protest in de Tour. Tot gisteravond werd er druk over en weer gebeld in het peloton over mogelijke acties. Bauke Mollema bevestigde vanmiddag dat er vandaag wel degelijk iets wordt ondernomen. Zo stappen de renners af bij de officiële start, dus ná de neutrale zone. Nadien wordt de openingsfase van de rit (circa 10 kilometer) aan een slakkengangetje afgewerkt.

Aanvankelijk was er sprake van vijftig kilometer ‘peddelen’. Maar er was te veel discussie onderling. “Het is moeilijk om op dit moment alle renners op een en dezelfde lijn te krijgen”, zegt Tiesj Benoot. “Het is de grootste koers van het jaar. De belangen zijn zo groot. Het is niet realistisch te verwachten dat het hele peloton nu op dezelfde lijn zal zitten. Maar de eerste drie dagen hebben wel duidelijk gemaakt dat het zo niet verder kan.”

Gisteren smakten er weer heel wat renners tegen de grond. De rennersvakbond CPA had nochtans voor de start van de derde rit om maatregelen gevraagd. De Franse vertegenwoordiger Pascal Chanteur had bij de jury een aanvraag ingediend om de tijdsopname al op 5 kilometer van de streep te laten gebeuren (en niet op 3 kilometer zoals gebruikelijk) vanwege de gevaarlijke afdaling die er nog zat aan te komen. De ASO had daar oren naar, maar de wedstrijdjury wilde de reglementen volgen. Dat zorgde voor onbegrip in het peloton.

“We willen met 180 man bij de eerste 20 zitten. Dat kan gewoon niet.” De CPA liet alvast weten “dat ze de renners zal steunen als ze een actie willen opzetten”. “We merken veel boosheid.”

UCI-voorzitter: “Meeste valpartijen zijn te wijten aan gebrek aan oplettendheid”

UCI-voorzitter David Lappartient vindt de kritiek op het parcours onterecht. Niet echt verrassend, aangezien de Fransman afkomstig is van Pontivy, het dorp waar gisteren de finish lag. “De finale verliep over mooie wegen, die constant even breed waren. Het was technisch, maar er lag een mooie laatste rechte lijn”, aldus Lappartient. Dat laatste klopt niet echt, aangezien de aankomst na een bocht in dalende lijn lag. Niet reglementair volgens de veiligheidsvoorschriften van nota bene de UCI.

Lappartient wijt de vele valpartijen aan de nervositeit in het peloton. “Roglic is alleen gevallen, Ewan is alleen gevallen... De meerderheid van de valpartijen is te wijten aan een gebrek aan oplettendheid. Ik begrijp wel dat de renners de hele dag bijzonder gestresseerd zijn. Het is logisch dat iedereen vooraan wil zitten, maar daar is geen plaats voor iedereen. Maar ik vind niet dat we dit op het parcours mogen afschuiven.”

