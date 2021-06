Renners staken vandaag in Tour: peloton houdt halt na rustige openingsfase, pas laatste 100 kilometer wordt er gekoerst

Een serieus protest in de Tour. Tot gisteravond werd er druk over en weer gebeld in het peloton over mogelijke acties. Oliver Naesen meldde deze ochtend dat er vandaag wel degelijk iets wordt ondernomen. Het peloton zou vandaag de eerste 50 kilometer rustig rijden, om vervolgens even te stoppen. Pas in de laatste 100 kilometer zou er echt gekoerst worden.