“Remco Evenepoel in Tourselectie”: post op fake account Soudal-Quick.Step zorgt voor rumoer

Nieuws dat koren op de molen was voor zij die alsnog hoopten op een plaatsje voor de wereld- en Belgische kampioen in de Tour-selectie van Soudal - Quick.Step. Alleen was die kans nihil. Evenepoel neemt na zijn straffe zege zondag op het BK in Izegem enkele dagen rust, om nadien richting Dolomieten te trekken en daar de rest van het seizoen voor te bereiden. Met zijn coach Koen Pelgrim wordt er daar nog extra aandacht besteed aan zijn tijdrit. Na die hoogtestage zal Remco in San Sebastián nog een laatste keer proberen te winnen in zijn WK-trui, waarna de twee WK’s (tijdrit en weg) volgen. Over deelname aan de Vuelta moet nog beslist worden. “Als ik op hoogtestage niet het gevoel krijg dat ik top ben, heeft dat weinig zin. We zien wel”, zei Evenepoel daar in Izegem over. “Als we beslissen om te gaan, is dat met podiumambities en met het doel om ritten te winnen.”