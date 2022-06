Relaas van de zestien knotsgekke uren van ‘niet-wel-niet’-Tourganger Greg Van Avermaet: “Ik had mijn steunkousen al aan”

Iets na achten woensdagavond was het, toen AG2R aankondiging deed van de positieve coronatest “met beperkte virale lading” van Bob Jungels. Een nieuwe controle, donderdagochtend, moest beslissen over de inzetbaarheid van de Luxemburger. Het resultaat daarvan zou pas donderdag, rond het middaguur, bekend raken. Alle hens aan dek dus alvast ten huize van ‘eerste reserve’ Greg Van Avermaet, die zich klaarmaakte voor een eventuele invalbeurt. “Ik maakte alvast mijn koffer. ‘Anders wordt het wel een hele rush om te vertrekken’, dacht ik, in de wetenschap dat mijn vlucht naar Kopenhagen ’s anderendaags al geboekt stond om 16.30u.” Bij vrouw Ellen en dochtertjes Fleur en Roos viel het nieuws op een koude steen. “Ellen was niet echt content. Begrijpelijk, want na mijn niet-selectie vorige week had ik de knop in mijn hoofd omgedraaid en andere plannen gemaakt. We zouden met de kinderen op vakantie gaan naar Spanje. ‘De kans bestaat dat papa alsnog naar de Tour moet’, deelde ik Fleur mee. (grijnst) Ook zij vond dat niet zo leuk, natuurlijk.”

Beetje eigenaardig

Hoe gek ook de situatie op het eerste gezicht, Van Avermaet liet er geen minuut slaap voor. Het was wat het was. “Beetje eigenaardig, jawel. Maar met die nieuwe Covid-opstoot kon ik het ergens wel verwachten. Zo gaat het momenteel, hé.” De renner week niet af van zijn dagelijks bioritme. “Ik stond op tijd op en ging een uurtje losfietsen. Daarna heb ik me gereedgemaakt. Mijn kleren van de ploeg aangetrokken. (lacht) Ik had mijn steunkousen zelfs al aan, voor op het vliegtuig. Ik was voorbereid op een ‘ja’, klaar om te vertrekken.” In Van Avermaets hoofd bleef het intussen rustig. “Het kon twee kanten uit. Dus had ik nog niet volledig de ‘klik’ gemaakt. En me voorgenomen niet opnieuw ontgoocheld te zijn mocht het alsnog ‘neen’ zijn.”

Quote ‘Papa blijft dan tóch thuis’, lichtten we Fleur in na school. ‘Ik ben zó blij’, reageerde ze. Leuk dat er toch nog mensen zijn die me graag zien, hé. Van Avermaet

12.02u gisterenmiddag – wat een timing! “Het resultaat van een nieuwe PCR-test bevestigt dat Jungels ‘pas contagieux’ is”, meldt AG2R. Niet besmettelijk dus. Met als gevolg dat de renner perfect kan/mag starten. In Dendermonde maakt driekwart van het gezin-Van Avermaet een vrolijk vreugdedansje. Papa Greg verwijdert zijn steunkousen. Definitief, deze keer. “‘Papa blijft dan tóch thuis’, lichtten we Fleur in meteen na school. ‘Ik ben zó blij’, reageerde ze. (lacht) Leuk om vast te stellen dat er toch nog mensen zijn die me graag zien, hé.” Vreemd, blijft Van Avermaet het toch wel vinden. “Ik ging er min of meer van uit dat die nieuwe test de vorige zou bevestigen. Maar gelukkig voor Bob was dat niet zo. En kan hij de Tour rijden. Goed dat de ploeg kan blijven zoals ze was samengesteld. Ik wens ze veel succes!”

Ponykamp en Spanje

Waarop het leven bij de Van Avermaets verder zijn normale gang kon gaan. “Gelukkig hadden we nog niets afgezegd van wat we al gepland hadden. En kan Fleur dus perfect op ponykamp.” Voor de rest: Spain, here they come! “Mét fiets. Want ik blijf uiteraard mijn job doen en doortrainen. Het stopt niet bij de Tour. Ik wil in conditie blijven, nog iets maken van mijn seizoen en een goed najaar rijden. Wellicht hervat ik op 23 juli in de Ronde van Wallonië, een wedstrijd die ik al twee keer won. Of ik op revanche teer? Neen, zo zit ik niet in elkaar. Als topsporter ben ik het gewend om me snel over ontgoochelingen heen te zetten en ze niet op een negatieve manier aan te grijpen. Ik zal ook nu doen wat ik altijd al heb gedaan: mijn uiterste best.”

Jungels: “Zware dag geweest” “Ik ben superblij”, zegt Bob Jungels nu hij alsnog naar de Tour mag. “Het is een zware dag geweest voor mij. Die positieve test was een grote verrassing, die negatieve deze morgen was dan ook een grote opluchting. Ik voel me goed. Ik kijk ernaar uit om aan deze Tour te beginnen. Ik heb Greg nog niet gehoord, neen. Het is een moeilijke situatie. Ik ben héél blij om hier te zijn, hij is dat waarschijnlijk een pak minder daar thuis. Maar het is wat het is. Zoals ik al zei: ik ben blij om hier te zijn.”

