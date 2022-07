REACTIES. Wout van Aert baalt na nieuwe tweede plaats: “Ik maak een grote fout”

Wout van Aert werd al voor de derde keer tweede. “Ik grijp er weer naast”, baalt Van Aert. “Deze keer had ik het echt in eigen handen. Christophe (Laporte,red.) deed een perfecte lead-out, maar ik gebruik hem niet genoeg. Als ik iets langer zijn slipstream durf te gebruiken dan win ik wel, want het gaat over centimeters. Het is een grote fout van mij. Het is mooi om de gele trui te dragen en dat maakt veel goed, maar ik ben hier om wedstrijd te winnen. Tuurlijk ben ik ontgoocheld.”

Volledig scherm © Photo News

Onze landgenoot Jasper Philipsen kwam vandaag als derde over de streep. De ‘Vlam van Ham’ reed misschien wel de snelste sprint van allemaal, maar blijft met lege handen achter. “Gisteren kon ik mijn sprint niet aangaan, maar vandaag moest ik te vroeg vertrekken. Ik had de benen om te winnen en moet voor niemand onderdoen in de sprint, maar alles moet meezitten. Onze timing zat niet goed. Het is mooi dat Mathieu (Van der Poel, red.) kwam helpen, maar hij kan die inspanning ook niet volhouden. Ik hoop dat ik wat meer geluk heb in de komende etappes. Het hangt af van details.”

Ook teammanger Christoph Roodhooft weet dat er meer inzat. “We hadden misschien net iets te weinig mankrachten op het einde, maar dat hangt natuurlijk van milliseconden af. We maken progressie en dat geeft vertrouwen. We kunnen ook ontgoocheld zijn, maar dat zal niks aan de uitslag veranderen. Jasper zijn conditie is goed. Als we wat meer geluk hebben de volgende keer, is het bingo.”

Volledig scherm © AP

Speel mee met de Gouden Tour Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.