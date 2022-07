REACTIES. Wout van Aert baalt na nieuwe tweede plaats: “Ik ben kwaad op mezelf”

Wout van Aert werd al voor de derde keer tweede. “Ik grijp er weer naast”, baalt Van Aert. In de tijdrit was Yves (Lampaert, red.) gewoon beter en gisteren was Fabio (Jakobsen, red.) veel sneller. Deze keer had ik het echt in eigen handen. Christophe (Laporte,red.) deed een perfecte lead-out, maar ik gebruik hem niet genoeg. Als ik iets langer zijn slipstream durf te gebruiken dan win ik wel, want het gaat over centimeters. Het is een grote fout van mij en ik ben dus kwaad op mezelf. Het is mooi om de gele trui te dragen en dat maakt veel goed, maar ik ben hier om wedstrijd te winnen. Tuurlijk ben ik ontgoocheld.”

Onze landgenoot Jasper Philipsen kwam vandaag als derde over de streep. De ‘Vlam van Ham’ reed misschien wel de snelste sprint van allemaal, maar blijft met lege handen achter. “Gisteren kon ik mijn sprint niet aangaan, maar vandaag moest ik te vroeg vertrekken. Ik had de benen om te winnen en moet voor niemand onderdoen in de sprint, maar alles moet meezitten. Onze timing zat niet goed. Het is mooi dat Mathieu (Van der Poel, red.) kwam helpen, maar hij kan die inspanning ook niet volhouden. Ik hoop dat ik wat meer geluk heb in de komende etappes. Het hangt af van details.”

Ook teammanger Christoph Roodhooft weet dat er meer inzat. “We hadden misschien net iets te weinig mankrachten op het einde, maar dat hangt natuurlijk van milliseconden af. We maken progressie en dat geeft vertrouwen. We kunnen ook ontgoocheld zijn, maar dat zal niks aan de uitslag veranderen. Jasper zijn conditie is goed. Als we wat meer geluk hebben de volgende keer, is het bingo.”

Daags na de ritzege van Fabio Jakobsen heeft de andere hoofdrolspeler van de dramatische valpartij in de Ronde van Polen 2020 een sprintetappe gewonnen in de Tour de France. Dylan Groenewegen (BikeExchange-Jayco) blikte in zijn eerste reactie na winst in de derde rit terug op de moeilijke periode: “Het is een lange weg geweest.”

Groenewegen was de renner die toendertijd in Polen Jakobsen loodzwaar ten val had gebracht door een gevaarlijk manoeuvre, en kreeg nadien heel veel over zich heen. Het is voor het eerst sinds toen dat de 29-jarige Nederlander terug is in de Tour. “Het was een lange weg”, beaamde hij. “Ik wil mijn ploeg bedanken, mijn familie en mijn vrienden, om me in een goeie vorm terug naar de Tour te brengen. Fysiek is die terugkeer niet moeilijk geweest, mentaal uiteraard wel. Dit is voor mijn vrouw en mijn zoon, bij wie ik was na alles wat er is gebeurd. Dit betekent veel voor me.”

“Gisteren (toen Groenewegen achtste werd in de eerste massasprint, red.) was ik een beetje boos op mezelf. Vandaag zaten we ook een keer ingesloten, en was ik betrokken bij de valpartij op negen kilometer van de finish. Maar ik werd weer in positie gebracht, en we bleven kalm. En op het einde bracht Amund (ploegmaat Grondahl Jansen, red.) me in een hele goeie positie in de laatste bocht. Ik had het wat moeilijk in die bocht, maar op de streep volstond het. Ik kan het nog steeds niet geloven.”

Groenewegen zorgde er zo voor dat oud-ploegmaat Wout van Aert al voor de derde keer in deze Tour op plaats twee eindigde, al was het bijzonder nipt. “Ik kwam met veel meer snelheid dan Wout, maar het was close. Wout vroeg me of ik zeker was dat ik won. In de Tour 2019 was het een running joke, toen we telkens met kleine voorsprong wonnen. Mike, ik, Wout. Toen lachten we altijd: steek altijd je handen omhoog, zo claim je de overwinning.”

