Reacties uit het geslagen Jumbo-Visma-kamp: Van Aert: “Na val lag ik heel de dag in de knoop met mezelf” - Ploegleider Niermann: “Roglic heeft zijn schouder zelf opnieuw in de kom gezet”

De vijfde etappe in de Tour de France verliep niet meteen naar wens voor Wout van Aert en Jumbo-Visma. Nog voor de eerste kasseistrook, op dik 96 kilometer van de meet, ging de gele trui tegen de vlakte nadat hij in aanraking kwam met ploegmaat Steven Kruijswijk. Onze landgenoot kreeg een nieuwe fiets en kon verder, maar wat later was het weer bijna prijs. Toen het duo van Jumbo-Visma even druk aan het overleggen was tijdens hun weg terug richting peloton, vergat Van Aert even naar de weg te kijken waardoor hij ei zo na op de volgwagen van Team DSM knalde. Met een onwaarschijnlijke reflex voorkwam hij veel erger, maar nadien ging de miserie bij Jumbo-Visma onverminderd voort met een dramatische fietswissel van Vingegaard en een valpartij van Roglic. Uiteindelijk wist Van Aert wel zijn gele trui te redden én beperkte hij de schade voor Vingegaard. Roglic mag dan weer al een kruis maken over zijn ambities voor eindwinst.

Tiesj Benoot: “Op de kasseien hebben we nog meer tijd verloren”

Nathan Van Hooydonck: “Een heel chaotische dag van in het begin”

“Het was een heel chaotische dag van in het begin. Het was vechten voor elke meter. Wout gevallen? Dat heb ik niet echt meegekregen. Vanaf het moment dat Jonas z’n ketting tussen z’n kader trapte was er paniek. Hij panikeerde heel hard. Hij had rustiger moeten blijven, maar dat kan ik begrjipen. Zijn ketting zat vast. Ik zei hem dat ik het wel ging maken, maar hij was zo in paniek dat hij op mijn fiets sprong. Heel chaotisch allemaal. Ik begrijp het ook volledig, hij wil gewoon vooruit. En dan hadden we Primoz voorin, maar hij viel. En toen hebben Tiesj en ik 25 kilometer vollebak gereden.

“Grischa behoudt het overzicht en zegt wat ik moet doen. Ik heb vol met Jonas gereden en dan wachtte Wout. Hij heeft even meegereden. En dan hebben Wout en Christophe Jonas teruggeleid naar de groep en ben ik met Tiejs bij Primoz gebleven. Twee minuten, dat is heel veel. Het doel van vandaag was om tijd te pakken in plaats van tijd te verliezen. Dat is niet gelukt.”

Ploegleider Jumbo-Visma Maarten Wynants: “Gisteren was alles hosanna en nu staan we hier de wonden te likken”

Zo snel kan het gaan natuurlijk. Alles onder controle, dan crasht Wout out of the blue. Dat was nog relatief snel opgelost, maar hij ondervond wel hinder van die val. Op dat moment was hij niet echt top. Dan kreeg Jonas (Vingegaard, red.) kettingproblemen, waarop we mannen hebben laten wachten om de schade zo goed mogelijk te beperken. Dat lukte nog aardig en we hadden nog altijd Primoz (Roglic, red.) vooraan. Ik weet niet wat er precies met hem gebeurd, ik geloof aangetikt door een strobaal van een motard. Kung kon hem nog ontwijken, maar Primoz ging er vol over. Resultaat: schouder uit de kom, die hij er zelf terug heeft in getrokken. Dat was de pech te veel. Gisteren was alles hosanna en nu staan we hier de wonden te likken.

Twee minuten is heel veel, hadden we niet op gerekend. Dat moeten we nu accepteren en verder kijken. De schade bij Wout? Ik heb hem niet gezien, maar hij voelde zich niet meer super door die val. Waarschijnlijk is hij toch wel ergens geraakt. Als hij zou gevallen zijn na de aanraking met de spiegel van die auto, had het zelfs zomaar over kunnen zijn. Van een ernstige blessure gaan we niet uit, omdat hij met een slecht gevoel nog altijd fantastisch heeft gereden. Het mooie aan de Tour is natuurlijk dat je morgen meteen een nieuwe kans krijgt. Met Wout gaan we er opnieuw vol voor. We moeten nu terug het momentum zien te vinden.

Ploegleider Jumbo-Visma Arthur van Dongen: “Roglic heeft zelf zijn schouder weer in de kom gezet”

“Jonas was aan het panikeren. Hij is een jonge renner die dit voor de eerste keer meemaakt. Roglic heeft de Tour nog niet verloren, maar heeft geen goede zaak gedaan. Dat is zeker. Zijn schouder was uit de kom en hij heeft die er zelf opnieuw in gezet. Ook heeft Roglic behoorlijk veel schaafwonden. De hele medische schade valt vanavond nog te bekijken. Heel de ploeg was sterk, zonder Wout iets te kort te doen.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Volledig scherm . © Rv