REACTIES. Pogacar, Teuns en Philipsen onder de indruk van Van Aert: “Hij maakte ons gewoon belachelijk”

Tour de FranceWout van Aert nam afscheid van de gele trui in de Tour , maar dat heeft iedereen geweten. Ritwinnaar en kersvers gele trui Tadej Pogacar was onder de indruk, net als Dylan Teuns Jasper Philipsen. “Hij zette het gele peloton onder druk, in zijn eentje.”

Eerst de ritwinnaar. Tadej Pogacar was de beste op de meet. “Het was zo’n lastige dag. De eerste uren vooral. De sterkste man van het peloton ging in de ontsnapping. Ik dacht dat Van Aert het zelfs tot aan de meet zou uitzingen. Uiteindelijk was het peloton nog net iets sterker. Ik voelde me goed op de klimmetjes. Het team deed uitstekend werk en zo ging het heel hard op weg naar de finish. Ik had gelukkig wel de benen om weg te rijden. Ik ben blij met de zege. De gele trui daarbovenop is een bonus.”

Net als Pogacar was ook Dylan Teuns onder de indruk van Wout van Aert. “Vandaag heeft enorm veel energie gekost. Het begin van de koers was superlastig. Om dan weg te rijden zoals Van Aert, dan moet je goed zijn. Ik ben tevreden met mijn zesde plaats. Ik moest even mijn benen stilhouden op 200m van de streep en dat kost me niet de ritzege, maar misschien wel een podium.”

En dan was er nog een sterke Jasper Philipsen. Ook hij nam geen blad voor de mond. “We moesten wel rijden, als we dat niet deden, dan zou Wout ons allemaal belachelijk gemaakt hebben. Het is gewoon zo. We hebben hard moeten rijden om hem terug te pakken. Hij bleef 2 à 3 minuten voorop rijden, terwijl wij allemaal minstens 50 kilometer per uur reden. Het was niet normaal. Waarom het zo hard ging in het begin? Omdat Wout goesting had om te koersen vandaag. Hij zette het hele peloton op zijn eentje onder druk.”

