REACTIES. Geen busnummer voor Dylan Teuns: “Wist al snel dat ontsnapping niet tot het einde zou dragen”

Tour de FranceGeen bisnummer voor Dylan Teuns op La Super Planche des Belles Filles. Collega-vluchter Lennard Kämna bleek te goed. “Hij was duidelijk de sterkste vooraan.” Van Teuns over Van Aert tot Pogacar. Hieronder de belangrijkste reacties na de zevende rit in de Tour de France .

Dylan Teuns probeerde het, maar kon geen bisnummer opvoeren op La Planche des Belles Filles. Onze landgenoot won in 2019, maar Teuns moest onderweg al zijn meerdere erkennen in collega-vluchter Kämna. “Hij was duidelijk de sterkste vooraan.”

“Maar ik had het gisteravond al voorspeld: de kans was groot dat Pogacar zelf voor de ritzege zou gaan. Dat is ook gebleken. Ik wist redelijk snel dat de ontsnapping niet tot het einde zou dragen. Ze gaven maar 3 minuten en dan weet je dat er weinig kans is om te winnen.”

Wout van Aert: “Heb het rustig aan gedaan”

Pogacar: “Vingegaard is mijn grootste concurrent in deze Tour”

Hij won in 2020 met een schitterende tijdrit, nu was het met een ferm nummer in de laatste meters. Tadej Pogacar was gemotiveerd vandaag. “Zeker omdat mijn verloofde Urska op de top stond, mijn familie supporterde voor mij aan de voet. Ik rijd vandaag ook met speciale schoenen rond die geveild worden ten voordele van onderzoek naar kanker. Ik wou dus echt wel winnen.”

Pogacar vertelde in het flashinterview dat hij er al sinds oktober mee bezig was toen het parcours bekend werd gemaakt. Toch werd het nog een dubbeltje op zijn kant, met dank aan een sterke Jonas Vingegaard. “Het was lastig. Zeker toen Vingegaard aanviel. Hij was zo sterk. Hij is een van de beste klimmers ter wereld. Ja, hij is mijn grootste concurrent in deze Tour.”

“Vingegaard zit compact op de fiets en heeft een sterke ploeg. Ik won dan wel, maar het verschil was klein. Nu, in koers weten we allemaal dat het kleinste verschil genoeg is. De ploeg heeft vandaag trouwens ook sterk werk geleverd voor mij. Ik moest dus mezelf dus wel naar de zege duwen aan de finish.”

Lennard Kämna werd ingerekend op de meet: “Moest vol gas gaan van in het begin van de klim”

