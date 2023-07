REACTIES. Ewan, die sprintloods Guarnieri verliest: “Van der Poel maakte het verschil” - Cavendish: “Als ik zelf aanzet, dan win ik”

De vierde Tour etappe was bijna prijs voor Caleb Ewan. De Australiër strandde op een half wiel van winnaar Jasper Philipsen. In een chaotische slotfase verloor hij wel sprintloods Jacopo Guarnieri met een sleutelbeenbreuk. “Toch doet het goed om te weten dat ik nog de benen heb om te winnen.”

Gisteren derde, vandaag tweede. Caleb Ewan is ‘on the move’. De Australiër worstelde het voorbije jaar met zijn vorm, maar toonde in Nogano opnieuw dat hij weer volop meedoet voor de hoogste prijzen. “Ik voel dat ik snelheid heb in m’n benen. Snelheid om te kunnen winnen, maar dan moet het wel perfect gaan. Vandaag slaagde ik bijna in m’n opzet”, aldus Ewan.

“We wisten dat het hectisch zou worden op het circuit. Alles zat op een lint, eenmaal vooraan wist je dat je uit de problemen kon blijven. De ploeg zette me perfect af. Helaas viel Jacopo zwaar in de laatste kilometer. Nu ben ik mijn twee sprintloodsen kwijt. Het is dus weer aanpassen. Ik moet sprinten op mezelf en geluk hebben dat ik het juiste wiel volg. Tot Jasper beter is, wordt dat mijn tactiek.”

Op Guarnieri moet Ewan in elk geval niet meer rekenen. De Italiaan hield aan zijn val onder meer een sleutelbeenbreuk over. Voor Ewan maakte een andere lead-out vandaag het verschil, met name Mathieu van der Poel. “Philipsen heeft niet alleen de beste lead-out, maar ook een van de beste coureurs in zijn dienst. Dat maakt een verschil.”

“Maar Jasper zelf vliegt op dit moment ook. Hij is in supervorm, klimt goed en is echt wel de te kloppen man. Hij heeft een hele evolutie doorgemaakt. Zijn team ook. Hij is snel en z'n ploeg ook.”

Mark Cavendish (vijfde): “Als ik zélf aanzet op 350 meter van de finish, win ik”

“Iedereen zat duidelijk met een plan, elke ploeg”, vertelde Mark Cavendish aan de meet. “Maar in de finale had niemand het nog echt onder controle. Mijn jongens zetten me wel exact af waar ik wilde zitten. In de finale was het voor alle teams pure chaos. De bochten werden almaar nauwer en scherper, waardoor renners onvermijdelijk tegen elkaar aan klitten en crashten.”

“Ook Luis Leon Sanchez ging neer. Het ging er zeer nerveus aan toe. Ik keek rond me en de enige renner die echt een lead-out had waar ik naartoe kon jumpen was Mads Pedersen, in de persoon van Jasper Stuyven. Dus koos ik dat spoor. Ik wachte en wachtte, tot ze zouden aanzetten.”

“Maar ik denk dat Mads teveel in de wind kwam te zitten. Hij viel stil. Achteraf gezien had ik zélf moeten gaan, op 350 meter van de finish. Dan was er niemand meer over me heen gekomen en had ik gewonnen. Maar met die tegenwind was er weinig mogelijk. Ik gokte, in de veronderstelling dat zij zouden gaan. Maar ik verloor.”

Grapje Gilbert

Philippe Gilbert is tegenwoordig op regelmatige basis actief als analist bij Eurosport. Ook in de Ronde van Frankrijk is de ex-renner van de partij als man op de motor. Tijdens de vierde etappe reed Gilbert op een rustig moment voorbij Caleb Ewan, met wie hij de voorbije drie jaar ploegmaats was bij de Lotto-ploeg. En Gilbert had duidelijk zin in een mopje toen hij de Australische sprinter passeerde. “Hey Caleb, ik heb op jou gegokt vandaag. Als je niet wint, moet je me betalen”, grapte Gilbert. “Hoeveel ik heb ingezet? Dat kan ik niet zeggen op televisie. (lacht) Maar als je me één van je auto’s geeft, is het goed.”

Ewan werd in de etappe van maandag, gewonnen door Jasper Philipsen, derde en hoopte op een nieuwe kans op het autocircuit van Nogaro. De Australiër werd op het autocircuit Paul Armagnac tweede. Nog Gilbert vanop de motor tegen Ewan: “Je hebt een goed team. Maar als je tips nodig hebt over de andere sprinters, kan ik ze je wel geven. Ik zie alles”, besloot hij met een kwinkslag.

