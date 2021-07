QUIZ. Wat weet jij allemaal over de eerste week in de Tour?

Tour de France De zotte raid van Teuns en Pogacar, het moment dat Van der Poel en Van Aert samen lossen en het schouder­klop­je tussen Roglic en Thomas: de hoogtepun­ten van de eerste bergrit

3 juli Een Belgische zege in een loodzware bergrit in de Tour de France. Dylan Teuns hield Pogacar af en won op een straffe manier de achtste etappe. De Sloveen verkocht zijn concurrentie wel een ferme dreun - hij knalde Carapaz en co uit het wiel. Hieronder kan u alle hoogtepunten bekijken.