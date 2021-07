Problemen voor Jumbo-Visma: kopman Primoz Roglic moet de rol lossen op voorlaatste klim en verliest minuten

Tour de FranceEen klein drama voor Jumbo-Visma in de Tour de France . Kopman Primoz Roglic moest in de lange rit naar Le Creusot (250 km) de andere favorieten laten rijden op de Signal d’Uchon, op 16 kilometer van de meet. Hij kwam 9'04" na ritwinnaar Matej Mohoric over de meet, ongeveer vier minuten na Pogacar en co. Een podiumplaatsje lijkt plots heel ver weg voor de ploegmakker van Wout van Aert.

Je zal maar twee maanden gespendeerd hebben op hoogtestage in Tignes, op zo’n 2.000 meter hoogte. Nergens beter om je voor te bereiden op de Tour de France dan in de Franse Alpen, dachten ze bij Jumbo-Visma. Primoz Roglic liet er heel wat andere koersen voor, om volledig fit te zijn. De Sloveen was de uitgesproken kopman in het team van Van Aert.

De zevende etappe is dan ook een regelrechte nachtmerrie geworden voor het Nederlandse ensemble. Op de Signal d’Uchon (tweede categorie) moest Roglic de andere favorieten - met onder meer Carapaz en Pogacar - laten rijden, 16 kilometer voor de meet. Hij zakte plots volledig door het ijs, het peloton liet de Sloveen achter. Ook die andere favoriet, Geraint Thomas, moest de rol lossen. Bij Ineos hebben ze gelukkig nog heel wat andere jongens die strijden voor het klassement. Hij kwam 9'04" na ritwinnaar Matej Mohoric over de meet, ongeveer vier minuten na Pogacar en co.

De vraag is wat Jumbo-Visma nu doet. Een stunt met Roglic? Terugvallen op ‘reservekopman’ Jonas Vingegaard - momenteel achtste in het algemeen klassement op 1'43" van Van der Poel? Of de kaart -’Van Aert’ trekken, ook al heeft onze landgenoot er geen perfecte voorbereiding op zitten?

Volledig scherm Jonas Vingegaard. © Photo News