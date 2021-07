Portet d’Aspet, vandaag op het menu in de Tour, zal voor eeuwig gitzwarte herinneringen oproepen na fatale val Casartelli: “Mijn hele wereld stortte in”

Tour de FranceDe Col de Portet d’Aspet, vandaag één van de scherprechters in de zestiende rit van de Tour de France , blijft voor eeuwig de berg van Fabio Casartelli. In 1995 liet de beloftevolle Italiaan er het leven na een zware val in de afzink. Het is een litteken dat de wielersport voor altijd zal meedragen.

“Chute! Valpartij!” Vaak is het een banale dienstmededeling in het peloton. Maar die achttiende juli 1995, amper 38 kilometer ver in de zware vijftiende (Pyreneeën)rit tussen Embrun en Tarbes, klinkt het zeer onheilspellend. Het daaropvolgende tv-beeld vat alles samen. Links de Duitser Dirk Baldinger, languit op het asfalt. Rechts Johan Museeuw, die aan een muurtje versuft overeind krabbelt. “Ik lag in zijn bloed”, zegt Museeuw er jaren later over. “Bij jammerlijke gebeurtenissen als deze moet ik altijd terugdenken aan die dag. Waarom hij wel en ik niet? Ik had enkel schaafwonden.”

De Italiaan Giancarlo Perini zit ook vrij snel weer in het zadel. Buiten het oog van de camera klautert de Fransman Dante Rezze met alle moeite van de wereld uit het ravijn. Pijnlijk. Maar er is beweging, leven. Behalve... bij de renner centraal in beeld. Fabio Casartelli, rising star in het Motorola-team van Jim Ochowicz en Hennie Kuiper naast onder meer Bauer, Hincapie, Julich, Axel Merckx en ene Lance Armstrong, ligt in foetushouding met het hoofd in een enorme plas bloed. De zware klap tegen een betonblok heeft vreselijke gevolgen. Casartelli gaat meteen in shock, verzeilt in een diepe coma. 24 is hij op dat moment. En regerend olympisch kampioen.

De Italiaanse wielrenner Gian Matteo Fagnini omhelst de moeder van Fabio Casartelli bij het monument voor de Italiaan op de Portet d'Aspet.

“E morto”

Ploegdokter Max Testa belt al snel met Annalisa Rosetti, op dat moment nog maar pas getrouwd met Casartelli. Zij deed een paar jaar geleden in deze krant haar verhaal aan onze wielerverslaggever Joeri De Knop. “’Blijf in de buurt van je telefoon, Annalisa. Want het gaat niet zo goed met hem’, zei hij met overslaande stem”, aldus Rosetti toen. “Dat was het moment waarop ik echt bang werd. Intussen liep onze huiskamer vol met mensen die wilden weten wat er aan de hand was.”

De telefoon rinkelt een tweede keer. Fabio’s nicht neemt op. De vrouw krijgt verschrikkelijk nieuws te horen. “E morto. Hij is overleden.” Tijdens zijn overbrenging naar het ziekenhuis blijkt Casartelli in de helikopter nog drie hartstilstanden te hebben gekregen. Om 14 uur wordt hij officieel dood verklaard. 28 jaar na Tom Simpson laat zo weer een renner het leven in de Tour. “De uren nadien zijn één zwart gat”, zucht Annalisa. “Ik was compleet van de kaart. Mijn wereld stortte in. Niks was nog belangrijk.”

Járen kostte het Annalisa na de dood van Fabio om er weer een beetje bovenop te geraken. “In het begin was het puur overleven”, stelt ze. “Vier jaar na Fabio’s dood werd mijn mama ook nog getroffen door een hersenbloeding. Een nieuwe, zware klap. Ik zocht uitlaatkleppen, stortte me volledig op het werk, ging geregeld op stap met vrienden. Dat hielp me mijn besognes te verdringen. Beetje bij beetje vond ik mezelf terug.” Ook voor Annalisa wordt vandaag ongetwijfeld opnieuw een speciale dag.

Een beeld uit 2015: Annalisa Rosetti en Marco Casartelli, de weduwe en zoon van Casartelli.

Fabio Casartelli (rechts) in 1992 samen met de Nederlander Eric Dekker.

Ook zware val Gilbert

Hetzelfde geldt trouwens voor Philippe Gilbert. Onze landgenoot kwam in de Tour van 2018 eveneens zwaar ten val in de afzink van de Portet d’Aspet - ‘Phil’ verdween zelfs het ravijn in verdween. De Waal, toen van Quick.Step, verkeek zich op een bocht en duikelde zo onherroepelijk de dieperik in. Gilbert zag zijn val gelukkig wel gebroken door enkele takjes en een hoop stenen. De ex-winnaar van Luik-Bastenaken-Luik kroop uit het dal en klom weer op zijn fiets om de rit uit te fietsen. Na afloop bleek hij een breukje in zijn knieschijf te hebben opgelopen. Dat het veel erger had kunnen aflopen, besefte een geëmotioneerde Gilbert pas achteraf. De fatale val van Casartelli gebeurde trouwens enkele bochten verder in de afdaling.

Vandaag keert Gilbert voor het eerst sinds zijn val terug naar de plek. “Hopelijk verloopt alles veilig", schrijft hij op Instagram. “Zoals altijd zal ik aan Fabio Casartelli denken als ik voorbije de tragische plek rijd waar hij verongelukt is.”

Gilbert sprak voor de start van rit 16:

Bekijk ook: Stijn Vlaeminck over etappe 16

