POLL. Wie draagt geel in Parijs? Waren de sprints van Philipsen reglementair? Acht stellingen over de eerste week in de Tour

De Tour heeft met de eerste rustdag even de pauzeknop ingedrukt. Ideaal moment om eens de balans op te maken, achteruit en/of vooruit te kijken. Wint Tadej Pogacar de Tour? Komt Marc Cavendish nog eens terug? En wat met Van Aert en Van der Poel? Acht stellingen uit onze HLN podcast Wuyts&Vlaeminck waar ook jij over kan oordelen.

Neen, en ook Vingegaard wint niet. Iemand anders rijdt Parijs in het geel binnen. Stelling 1: Tadej Pogacar wint de Tour. Ja (63%)

Neen, Jonas Vingegaard wint. (35%)

Neen, en ook Vingegaard wint niet. Iemand anders rijdt Parijs in het geel binnen. (2%)

De vraag van één miljoen: wie wint de Tour? Jonas Vingegaard heeft de gele trui en ligt in principe in ‘pole position’. Tadej Pogacar is daartegenover de morele winnaar van de voorbije dagen. De Sloveen loste de Deen twee keer, met wat secondenwinst tot gevolg: op Cauterets en op de Puy de Dôme. Daar staat tegenover dat Pogacar wel een kleine minuut aan zijn broek kreeg in het Baskenland.

KIJK. Tadej Pogacar slaat terug na eerder tijdverlies

Neen Stelling 2: Jasper Philipsen pakt de groene trui in Parijs. Ja (93%)

Neen (7%)

De tweede stelling is wellicht de makkelijkste. Wint Jasper Philipsen het puntenklassement in deze Tour? Onze landgenoot won drie ritten, is koning in de tussensprints en heeft een straatlengte (110 punten) voorsprong op eerste achtervolger Bryan Coquard. Alleen pech lijkt onze landgenoot nog van groen te kunnen houden. Wat denk jij?

KIJK. Jasper Philipsen wint in Bordeaux zijn derde rit in de Tour

Neen Stelling 3: Alle sprints die Philipsen won waren reglementair correct. Ja (29%)

Neen (71%)

Bijkomend: waren de sprints van Philipsen allemaal wel reglementair correct. Onze landgenoot vindt zelf dat hij niets fout heeft gedaan. Bij zijn eerste sprintzege deed Philipsen in een bochtige finish de deur professioneel dicht voor Van Aert, bij de tweede was er een beukje van lead-out Van der Poel aan het adres van Girmay, bij de derde zege hinderde hij diezelfde Girmay toen hij op en over Cavendish ging.

KIJK. Philipsen: “Niets fout gedaan in sprints”

Neen Stelling 4: Wout van Aert is minder goed dan vorig jaar. Ja (27%)

Neen (73%)

Het ene jaar is het andere niet, maar in het geval van Wout van Aert zou dat absoluut ook geen schande zijn. De Tour van 2022 was van het beste dat ooit gezien werd op een fiets. In 2023 jaagt hij nog steeds op een eerste ritzege. Van Aert zelf ziet er geen graten in: “Zij die zeggen dat ik niet zo goed ben als vorig jaar kennen niets van koers.”

KIJK. Van Aert baalt na derde plaats in Limoges: “Het is voorlopig de Tour van net niet”

Neen, geen van beiden wint nog een rit. Stelling 5: Van Aert en Van der Poel winnen allebei zeker nog één etappe. Ja (37%)

Neen, enkel Van Aert wint nog een rit. (45%)

Neen, enkel Van der Poel wint nog een rit. (8%)

Neen, geen van beiden wint nog een rit. (10%)

Ze staan allebei nog droog. Wout van Aert en Mathieu van der Poel slaagden nog niet in hun opzet deze Tour: een rit winnen. Na een dikke week koers blijven op papier nog een paar kansen over. Wie zie jij nog een etappe pakken? Van Aert? Van der Poel? Allebei? Of geen van de twee?

KIJK. Van der Poel kende een emotioneel moment bij het eerbetoon aan zijn grootvader Raymond Poulidor

Neen Stelling 6: Soudal Quick-Step is het kneusje van deze Tour de France. Ja (72%)

Neen (28%)

Het is voorlopig niet de Tour van Soudal Quick-Step. Julian Alaphilippe botste in het Baskenland op zijn limieten, Fabio Jakobsen moet als een halve mummie verder na een zware val en tot eenieders verbazing bengelt de ploeg onderaan het ploegenklassement qua prijzengeld in deze Tour. Worden ze straks in Parijs het kneusje of komt er nog beterschap?

KIJK. Jakobsen crasht aan 63 km/u in de sprint

Neen Stelling 7: Cavendish komt volgend jaar gewoon terug naar de Tour. Ja (47%)

Neen (53%)

Geen 35ste recordzege in de Tour voor Mark Cavendish. De Brit was op jacht om het ritzegerecord dat hij met Eddy Merckx deelt scherper te zetten. In wat zijn laatste jaar lijkt te worden, moest ‘Cav’ de Tour in mineur verlaten na een sleutelbeenbreuk op weg naar Limoges. Komt er nog een vervolg? Astana-baas Alexandre Vinokourov laat een opening en wil Cavendish de kans bieden om volgend jaar terug te keren.

KIJK. Cavendish valt op weg naar Limoges en moet de Tour verlaten

Neen Stelling 8: In de tweede week blijft het windstil tussen de favorieten voor de eindzege. Ja (26%)

Neen (74%)

De eerste week was er qua spektakelwaarde tussen de topfavorieten eentje om duimen en vingers bij af te likken. Het is ooit anders geweest. Pogacar en Vingegaard bekampen elkaar voorlopig met open vizier, maar zullen ze daar in de tweede week een vervolg aan breien nu de marges zo klein zijn? Of bouwen ze voorzichtigheid in?

KIJK. Vingegaard rijdt Pogacar los in de tweede etappe

Wuyts & Vlaeminck: “Pogacar is straffer dan Merckx”

