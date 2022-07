Pogacar toont vechtlust, maar Vingegaard plakt als lijm aan z’n wiel: “Maar op een bepaald moment valt lijm uit elkaar”

Vingegaard: “Moet Pogacar volgen en zal dat blijven doen”

Jonas Vingegaard moest in de beginfase even een scheve situatie rechtzetten, maar kwam daarna niet meer in de problemen. “Ik ben niet verrast dat hij aanvalt, nee", vertelde de geletruidrager erover. “Ik zat zelf wat te ver, dus ik moest wel een gaatje dichten. Dat lukte ook. Op de slotklim probeerde hij opnieuw, maar kon ik in z'n wiel blijven. Hij is supersterk, dus ik moet hem volgen en dat zal ik blijven doen. Dat ik als lijm aan z'n wiel plakte? Ik heb er wat aan gekleefd, ja. We hebben een sterk team, dat lieten we vandaag opnieuw zien.”